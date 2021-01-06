萊豬進口正式上路，政府規定全台所有豬肉及豬可食部位食品，需清楚標示原料原產地，而百貨業者早已做好準備應對，於店內各大餐廳及美食街櫃位上，均已貼上豬肉的來源產地標示，業者均表示目前未有客人對此有提出疑問，而於百貨公司附近上班的黃先生就表示，雖然平常也不會多看肉品來源的標示，「如果店家有強調是台灣豬當然最好，因為有選擇下也會以有保障及認證，吃下也比較安心的台灣豬為主。」

Global Mall就表示全台7店已提前於2020年的12月中，即完成館內餐廳、美食街需於櫃位上清楚張貼豬肉來源之標示的規定，而貼紙也主要採用衛服部食藥署的版本，統一發給各餐廳張貼，同時也要求相關館內品牌提供相關文件佐證，包括進貨憑證、輸入許可通知、檢驗報告等，而目前全台七店館內餐飲美食豬肉來源有超過8成為台灣豬，進口豬則以加拿大、西班牙、丹麥等居多，民眾不必擔心食物的來源及安全。

而京站時尚廣場也針對萊豬上路的政策，早已在各個有銷售豬肉料理的店櫃，張貼上由衛生局來檢查時所派發的認證貼紙，也有店家特別製作了豬肉的來源產地標示告，讓消費者以保安心；同時也因以顧客健康為優先考量，包括台北車站及小碧潭等店中，各家餐廳選用的豬肉皆非美國進口，主要以台灣、西班牙、荷蘭的豬肉為主，而京站也遵照政府規定明確標出原產地的資訊，同時每月皆通過SGS Hygiene Monitored Program餐飲衛生稽核，維持食品安全作業之規範、良好衛生標準執行等，以避免顧客食用上的疑慮，堅決維護顧客食的安全。

大葉高島屋也表示，館中的餐飲業者肉品皆以台灣豬為主，同時也會有產地標示，以及全依照政府規定辦理，因此目前未有客人詢問相關問題，至於統一時代百貨台北店也回應，館內櫃位同樣將均依照相關法令及政府規範要求。

(中時 )