維基解密（WikiLeaks ）創辦人亞桑傑（Julian Assange）今天遭英國倫敦法院拒絕保釋，因一名法官認定他有潛逃之虞。美國向英國請求引渡亞桑傑遭法院拒絕後，料將提起上訴。
亞桑傑過去8年多的時間，不是藏身在厄瓜多駐英國大使館中，就是被關押在監獄。
亞桑傑被美國當局控告18項罪名，包括觸犯間諜法及密謀駭入政府電腦，但英國法官4日裁定亞桑傑不應被引渡到美國受審。亞桑傑的律師費茲傑羅（Edward Fitzgerald）後來為亞桑傑提出保釋申請。
法官巴萊塞（Vanessa Baraitser）說：「有充分理由讓我相信，如果亞桑傑今天獲釋，他將不會向法庭報到，面對上訴程序。」
美國司法部表示，將會繼續尋求引渡亞桑傑。
巴萊塞說：「對亞桑傑而言，他還沒有贏得官司…因為上訴結果還不得而知。」
支持者盛讚澳洲籍的亞桑傑是名英雄，因為他揭發了美國濫用權力的行為。但批評者認為他是名危險人物，破壞了西方國家的安全。
(中央社)
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