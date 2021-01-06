大陸男星黃曉明和女星Angelababy（楊穎）結婚5年，婚後育有一個寶貝兒子，近年兩人公開互動驟減，因此屢屢有婚變傳聞，但雙方對此從未多做回應，都專注在各自的工作上；不過，節目《乘風破浪的姐姐》第二季開拍，黃曉明同台前女友李菲兒，導致當年baby是小三的傳言再度流出，他氣得怒發聲否認，沒想到又再度槓上網友，讓大家衝著他就好真心護妻。

近日有網友爆出女藝人生存節目《乘風破浪的姐姐》第二季開拍，黃曉明仍然擔任「成團見證人」，原先在節目中當最佳綠葉的他，這次節目尚未開播就造成轟動，因為他和前女友李菲兒世紀同台，掀起熱烈討論；知情人士爆料，李菲兒當眾親暱地喊曉明哥，全場參賽者都忍不住驚呼跺腳，場面甚至一度失控。

黃曉明氣得怒發聲否認baby小三說，沒想到又槓上網友，讓大家衝著他就好真心護妻。(圖/ 摘自黃曉明微博)

不過，因為當初黃曉明和Angelababy認愛時，他和李菲兒才分手不久，李菲兒昔日更在採訪中直指Angelababy是小三，讓baby長期被冠上「小三」名號；這次兩人同台陳年舊事再度被重提，讓黃曉明罕見發文護妻，baby也主動澄清小三一說。

但三人的粉絲在網路上戰不停，讓黃曉明硬起來和酸民槓上，二度發文「有什麼話都衝我來！我的評論永不關閉！」，只為了保護他心愛的家人；他的動態短時間就湧入超過4萬則留言，有人抱著看好戲留下酸言酸語，但也有不少粉絲支持他，力挺他並讚賞他勇敢跳出來危機處理。

(中時新聞網)