台灣百和（9938）6日公布自結2020年12月合併營收12.55億元、年增6.8％，但累計2020年度合併營收147.32億元、年減3.7％，創同期營收次高。同時，百和興業-KY（8404）6日也公布自結2020年12月合併營收4.82億元、年增13.25％，累計2020年度合併營收66.06億元、年增0.58％。

台灣百和透露，因2020年12月入帳的房地產營收掛零，公司2020年度主要產品（含房地產）營收占比，分別為織帶/鞋帶45.1％、房地產11.8％、黏扣帶13％、鬆緊帶11.8％、射出帶8.8％，及針織經編緹花4.1％。

另外，若含房地產營收，台灣百和2020年度各廠營收占比，分別為旗下百和興業44％、越南廠26％、台灣廠20％、印尼廠6％、北美及大陸其他廠各為2％。

台灣百和說，集團面料系列，包括經編針織緹花網布，及梭織緹花布。由於新產品產能逐漸拉高，集團2021年針織經編緹花營收占比，還有機會再提高。

法人透露，台灣百和約二成營收，來自Nike的貢獻，因公司新品梭織緹花網布通過Nike認證，目前訂單已放量，可增添未來營運動能。

(工商 )