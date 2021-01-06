內政部新的一年將推危老、都更、社宅三大房地產政策，其中危老因5月將再降低時程容積獎勵至6％，全年推案核准量估降至500～600件，據統計2020年全國申請逾千件、核准827件。台北市2020年危老案也爆量，申請388件、審查核可286件，北市都發局6日再度宣示，希望年底危老總件數申請累計從581件衝刺達700件。

內政部次長花敬群表示，2020年危老重建創歷史新高，申請1,077件、核准827件，都更案則核定86案，今年危老重建要「拚看看」，「努力努力再努力」，核准量應該有機會達到500、600件。

北市推都更危老2.0，今年起要授予1,000位都更危老推動師證照、完成50處都更危老工作站，加上給推動師2萬至60萬元推動輔導費措施，三管齊下，加速北市危老都更。

截至去年12月底，台北市內危老重建計畫申請件數達581件，目前已審查核准有406件，其中件數最多是中山區58件，其次為士林區51件，第三名是大安區有48件。尤其在去年4月、5月，因時程容積獎勵10％期限即將到期，案件量暴增，4月有120件、5月有104件。

目前北市屋齡30年以上且領有使用執照建物有9.7萬棟、占84.5％，不少老屋都有修繕改良需求，因此今年北市將配合危老推動師，增加5項輔導服務，包括輔導公寓大廈成立管理組織，2003年以前興建的6層以上的公寓大廈有6,232棟，都還沒成立管委會或推選負責人。

其次輔導超過20年、6層以上老舊公寓設置電梯，每座電梯補助總工程費50％，補助上限220萬元。接著是輔導外牆剝落修繕，補助工程款每棟10萬元上限；老舊公寓外牆整新則是補助總工程費50％，補助每棟1,000萬元上限。最後是耐震評估可補助1萬5,000元、後續階段性補強補助450萬元。

(工商 )