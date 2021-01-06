台灣最美的風景是人！一名網友表示，日前和父親及哥哥到宮廟做法會，哥哥在地上撿到牛皮紙袋，裡頭裝滿大筆現金，共6萬5千元，原PO建議盡快將紙袋送往警局，幸好最後找到女失主，對方堅持回贈一包有厚度的紅包，「我哥不知道要怎麼辦，我爸就叫他當著女失主的面，把錢投進功德箱裡，捨不得嗎？不會，不是我們的，不要貪」，父親的霸氣舉動更被不少網友讚爆。

原PO今(6日)在臉書社團「爆怨公社」上分享，有一次和家人到廟宇參加法會，哥哥意外撿到一個牛皮紙袋，裡面目測大概有5、6萬元現金，原本哥哥想請廟方廣播找人，但想一想覺得不妥，於是原PO建議哥哥自行送到派出所。

而經警員清點，確定紙袋總金額為6萬5000元。過不久，廟方便廣播詢找失主，所幸順利找到，「女失主急到哭了，我安慰她不用擔心，趕快去派出所領回，慢慢來沒關係，安全重要」。而領回紙帶的女失主發現裡頭一毛錢都沒少，便包了一包「有點厚度」的紅包給哥哥。

當下哥哥及父親回絕這包謝禮，認為只是在做正確的事，不過女失主堅持要送，「我爸就叫我哥當女失主的面，把錢投進油香桶裡」。原PO更說，一點都不會捨不得，因為不是自己的，「不要貪」。原PO父親充滿智慧的舉動被大多網友推爆，「不是自己的真的不要貪！樓主棒棒！」、「人心要不貪很難，要持正更難」、「不貪，但心裡富足」。

(中時新聞網)