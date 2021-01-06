來義鄉部落蔬店的生薑雖又小又醜，但因無毒種植如野生，比市面上的更香更辣，深受消費者喜愛造成熱賣，銷量多出平常1倍。（謝佳潾攝）

「我很醜，但我供不應求！」近來天氣寒冷，不少民眾選擇吃薑驅寒，而來義鄉部落蔬店的生薑雖又小又醜，但因無毒種植如野生，比市面上的更香更辣，深受消費者喜愛造成熱賣，銷量多出平常1倍，對此，部落小農是又驚又喜。

部落蔬店位在來義鄉義林部落，由新來義部落發展協會成立，主要提供部落小農平台銷售傳統作物，如有小米、山芋、紅藜、樹豆、生薑等，而因族人堅持傳統農耕不灑農藥，所以農作物的外型都不討喜，不是小就是醜，甚至還有蟲咬過的痕跡。

協會理事長伊部諾峨‧嘎酷指出，部落蔬店真的不以營利為主，因為農作物實在太醜，感覺就是賣不出去，只是單純想幫族人建立銷售通路，不料竟誤打誤撞引起消費者討論，還有客人專程來買有蟲的高麗菜，加上這次又小又醜的生薑熱賣，完全顛覆族人想像。

他笑說，族人種生薑的方式，是有種跟沒種差不多，從不施肥也不灑農藥，只定期澆水讓它自然生長，說是野生也不為過，而收成時真的是又小又醜，相較市面上又大又美的薑，簡直沒得比，不過香味與辣度是贏的，也因此深受消費者喜愛。

他開心道，近來生薑詢問度很高，電話、網路訂單一堆，客群遍及全台，多次出現供不應求的狀況，當下只能請客人等待下次出貨。他強調，雖然生薑熱賣，但族人很單純不會趁機搶錢，沒貨就是沒貨，會誠實告知，絕不會參貨出售。

「也許食，也能返璞歸真。」他有感而發，部落蔬店除是傳統農作銷售平台外，也是八八風災後族人返璞歸真的象徵，即回家種田發揮原民共工共耕精神，且不追逐現今原鄉普遍改種的經濟作物如咖啡，而是真的種回最原始的五穀雜糧，最簡單也最安心，也許這也是現在消費者對食的心態。

(中時 )