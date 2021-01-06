美元指數元月初以來跌跌不休，周三盤中更創近三年新低。因投資人押注民主黨贏得喬治亞州參議員補選而主導國會後，將推出更大規模振興措施而增加美元貶值壓力。專家認為弱勢美元將有利2021年全球股市多頭行情。

美國政經因素持續影響，令美元指數2020年下跌逾7％，為三年來首度下跌。專家預期美元在2021年繼續承受很大貶值壓力，但這對美國乃至全球股市卻是利多。

Tekmerion資本管理投資長史奎爾（Zachary Squire）說，美元貶值對美國出口商有利，以美元計算海外獲利，匯兌收益能提升獲利表現。

他指弱勢美元反映目前「非常寬鬆金融環境」，強調美國是「全球流動性終極來源」，這有利美國乃至新興市場等股市多頭行情。

史奎爾預期美元未來幾個月還有更大的貶值空間，但美元走貶並非只有聯準會寬鬆貨幣政策一個因素造成，因為全球多國央行也採寬鬆政策。

他認為導致美元走貶的另一個因素常被外界忽略，那就是美國貿易赤字從2020年3月開始持續惡化，骨牌效應下使經常帳赤字也不斷擴大。

雖然美國經濟陷入衰退，通常需求減少令進口下降，縮減經常帳赤字而支撐美元，但美國2020年爆發疫情與油價崩跌後出現異常狀況，美國不能再像過去十年那樣，藉石油出口來降低貿赤，加上進口增加，各種連鎖反應最終成為美元貶值壓力來源。

(工商 )