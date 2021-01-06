美國總統大選雖然落幕，卻遭遇史上最波折的政權轉移。政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）估計美國政治兩極化的問題將持續下去，成為今年全球面臨的最大風險。

歐亞集團總裁布雷莫（Ian Bremmer）及董事長卡普詹（Cliff Kupchan）於最新報告中表示：「一個超級強國一分為二很難恢復常態。全球最強的國家如此分裂，大家都不好過。」

布雷莫擔心美國政治兩極化的問題將使全球步入「地緣政治衰退」，因為美國不再主持全球秩序將使各國自掃門前雪，屆時將引發更多動盪。

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