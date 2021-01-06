挪威2020年的電動車市占率首度跨越50％大關，福斯超越電動車大廠特斯拉，拿下該年的電動車銷售冠軍。另一方面，部分分析師指出，特斯拉的競爭加劇，投資人對該公司的前景太過樂觀。

根據挪威道路協會統計，福斯旗下豪華車品牌奧迪（Audi）e-tron是挪威2020年的電動車市占冠軍，總銷量達9,227輛。2019年的銷售冠軍特斯拉Model 3，在2020年跌入第二名，銷量為7,770輛，福斯的ID.3以7,754輛名列第三。

據挪威道路協會數據，2020年挪威的電動車市占由2019年的42％增加至54％。若是將油電混合車也算在內，電動車市占率高達83％。相較之下，汽油和柴油車合計市占由2015年的71％萎縮至17％。

至於特斯拉的前景，法國巴黎銀行旗下證券部門（Exane BNP Paribas）分析師皮爾森（Stuart Pearson）是看空特斯拉的分析師之一，他將特斯拉股票投資評等由「持有」下修至「賣出」，並將目標價由385美元下調至340美元，還不到特斯拉目前股價水準的一半。

皮爾森在研究報告中指出，市場過去從未將整個產業的希望押注在一檔股票，特斯拉欲抵擋科技大廠的自駕車競爭，又同時想讓市占翻三倍的計畫並不可行。

多家科技巨擘正在研發自駕車，且蘋果有意在2024年推出全動車，皆讓分析師認為特斯拉將面臨激烈的市場競爭。就算蘋果沒有推出電動車，也有可能成為汽車產業的軟體供應商，侵蝕特斯拉的優勢領域，例如自駕軟體和技術。

此外，特斯拉的電動車不再一枝獨秀。皮爾森指出，未來兩年全球市場將有多達55款新電動車問世，有可能削減特斯拉的市占率。

(工商 )