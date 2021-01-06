德國批准立法 大部分上市公司將至少有1名女董事 22:542021/01/06 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國內閣周三批准立法，硬性規定董事會成員數逾3人的上市公司，至少要有1名女董事，估計大部份上市公司都受規範。 社民黨多年來推動該法案，一直被總理梅克爾的基民黨反對。但梅克爾近年愈來愈不滿商界不積極任命女性高層。 《國際社會》德國收緊社交限制 封鎖延至1月底 永大2／8股臨會換獨董 日立有望重獲主導權 (工商 ) #德國 #女董事 #梅克爾 #上市公司 #立法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登掌分裂的美國 今年最大風險 04:102021/01/06 兩岸要聞 淘帝-KY董監改選名單 著重強化公司治理 19:252021/01/06 財經 拼多多女猝死 官媒促嚴查工時 04:102021/01/06 焦點新聞 苗栗山區濫倒土方上萬立方米 檢拘提29人瓦解「土霸王」 18:442021/01/06 社會 立委選制該修了 04:102021/01/06 時論廣場 疫情加劇 各國再祭嚴管措施 04:102021/01/06 財經要聞 5G被禁前車之鑑 華為要澳洲總理莫里森提前亮明6G條件 11:462021/01/06 財經 《百貨股》強化公司治理 淘帝-KY提名過半台籍董事 17:052021/01/06 財經 潘維剛之子田長沛履新嘉市府建設處長 16:432021/01/06 政治 《國際金融》英德加速封鎖 歐股收黑 09:262021/01/06 財經 開發大樓標售 坪價估破千萬 04:102021/01/06 財經要聞 財經熱門新聞 油價又高潮了 爆美救頁岩油背後大陰謀 - 財經 遭新光大小公主聯手逼退？ 李紀珠閃辭後說話了 - 財經 特斯拉交車50萬都沒問題 華爾街大佬砲轟美屠殺老年人 - 財經 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 - 財經 勝過台積電！小資族抱低調王牌 3天大賺1個月薪水 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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