德國內閣周三批准立法，硬性規定董事會成員數逾3人的上市公司，至少要有1名女董事，估計大部份上市公司都受規範。

社民黨多年來推動該法案，一直被總理梅克爾的基民黨反對。但梅克爾近年愈來愈不滿商界不積極任命女性高層。

(工商 )