Oak Hill Capital Partners周二宣布其第五檔私募股權基金Oak Hill Capital Partners V LP完成籌資約38億美元，超過目標30億美元，有台灣人壽等逾百家法人參與。

Oak Hill是德州富豪Robert Bass的家族辦公室，管理其家族基金，但從1999年開始發起私募股權基金對外籌資。

(工商 )