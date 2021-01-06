Oak Hill第五檔私募股權基金 完成籌資約38億美元 22:542021/01/06 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Oak Hill Capital Partners周二宣布其第五檔私募股權基金Oak Hill Capital Partners V LP完成籌資約38億美元，超過目標30億美元，有台灣人壽等逾百家法人參與。 Oak Hill是德州富豪Robert Bass的家族辦公室，管理其家族基金，但從1999年開始發起私募股權基金對外籌資。 企業發債熱 元月上看千億美元 資金行情旺 外資第四季回頭逾3,500億 (工商 ) #Oak #Hill #私募股權基金 #籌資 #億美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投機狂潮 比特幣上看10萬美元 04:102021/01/06 焦點要聞 NBA考慮擴軍 換取50億美元加盟金 13:122021/01/06 體育 《電子零件》台灣唯二 台達電躋身金融時報全球百億市值第91名 08:522021/01/06 財經 聯邦投信：拜登就任後 可望帶動綠金潮 17:422021/01/06 財經 大股東不滿收購價格 富邦併日盛恐破局 04:102021/01/06 財經要聞 全曜財經CMoney主辦2021價值投資年會 1／10登場 11:132021/01/06 財經 《基金》身價看漲 精準醫療產業今年每股盈餘估增9成 08:522021/01/06 財經 斥資28億日圓 華新科買双信電機逾四成股權 04:102021/01/06 產業．科技 善用集保基金資訊觀測站 年終獎金創未來 04:102021/01/06 證券．權證 《金融》台幣轉貶 股匯同洗三溫暖 16:312021/01/06 財經 《類股》台股噴巨量 券商業務爆香 10:172021/01/06 財經 財經熱門新聞 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 - 財經 被動元件人踩人翻版？PTT股板瘋航運 泡沫快爆炸 - 財經 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 汽機車汰舊換新補助延長至2026年 行政院明拍板 - 財經 - 工商 紐交所再翻盤 三家中國電信巨頭遭摘牌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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