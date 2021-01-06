網友分享「最能保留全聯鱸魚原味的料理方法」，要將微波爐放入保鮮盒，並用微波爐加熱三次就能上桌。(摘自全聯消費經驗老實說)

在家下廚是興趣，但如何把做菜程序簡化，不但考驗功夫，更是一門學問。不少人煮魚時為了鎖住魚本身的鮮甜，習慣用清蒸的方式料理。不過，一位網友透露，只要透過「微波爐」就能煮出一道接近完美的鱸魚料理，而且還不用花3分鐘，就能輕鬆上桌。

該名網友在臉書「全聯消費經驗老實說」上分享「最能保留全聯鱸魚原味的料理方法」，表示只要將微波爐放入保鮮盒中，並用微波爐加熱三次，花不到三分鐘的時間，就能煮出比清蒸更能保留住原味的鱸魚。

原PO透露，將鱸魚買回家後，用熱水器沖洗魚的身體，並將牠放置在一個可微波的保鮮盒內，再加入600cc溫水、30cc米酒、1中匙的低鈉鹽調味。接著便可將保鮮盒放入超商所使用的高效能微波爐中加熱。

原PO指出，加熱需分成三次，第一次40秒、第二次40秒、第三次45秒，喜歡薑絲的人可在第三次微波前放入。最後，就完成了一道「最接近完美原味」的鱸魚料理，原PO表示，湯頭也好喝極了！

原PO簡單好上手的鱸魚煮法，也受到大家稱讚，有網友推測，分三次加熱的目的是為了避免魚肉因為高溫炸開，這樣裡面也比較容易熟。若一次到底，容易讓外面魚肉炸了，裡面可能還帶血。但原PO最後也提醒，一般家庭式微波爐效能可能不夠，建議還是用清蒸的方式烹調。

網友分享「最能保留全聯鱸魚原味的料理方法」，要將微波爐放入保鮮盒，並用微波爐加熱三次就能上桌。(摘自全聯消費經驗老實說)

(中時新聞網)