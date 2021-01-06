台中市政府斥資超過10億元，興建「大里區光正段二期社會住宅」，6日動土，將興建地下3層、地上13層的複合混居式好宅，以「埕中有樹 聆聽自然」設計概念，響應低碳永續「城食森林」計畫，規劃綠色可食植栽共享空間，及開放型入口廣場，打造與環境共生的綠美學社區，好宅共規劃232戶，預計2024年完工，逐步實踐居住正義。

台中市住宅發展工程處6日舉行「大里區光正段二期社會住宅新建工程」動土典禮，由台中市長盧秀燕擔任主典者，她表示，全國各地都在推動社會住宅，但台中不僅是社會住宅而是「台中好宅」，除有一般社會住宅的優質設計，公共設施更是一應俱全，包含托嬰中心、瑜伽室、實驗店鋪、社福空間等，滿足入住的青壯年、育兒家庭等需求，盼成為社會住宅的典範。

盧秀燕強調，台中社宅相較市面上的房屋租金行情，更加經濟實惠，且由市府提供管理服務。她任內將盡全力規劃興建，目標開工、興建中及完工的社宅至少達到5千戶；此次大里光正二期好宅工程順利動土，感謝各界努力與市議員的支持。

盧秀燕也說，台中興建社宅過程中，也努力降低PM2.5含量，例如，加裝即時影像監視器、宣導廠商安裝空氣微型感測器，隨時監控工區內空品狀況，及施工機具加裝濾煙器、提升營建裸露地防制效率（公共工程第一級工地防制面積從80％提升至85％）、加強洗掃街作業、營建工程立面防塵網及綠美化，加強工程管理以利防塵、防煙及防污染。

台中市住宅發展工程處長陳全成表示，市府編列計畫經費約10.1億元，邀請建築師余曉嵐規劃設計、興亞營造公司承攬工程建造，建築物規劃開放型入口廣場，並將一、二樓空間挑空，創造無隔閡公共空間；另配合「城食森林」計畫，將利用屋頂、各層戶外平台等種植可食植栽，建築容留綠色共享空間，彰顯光正段二期好宅獨樹一格的設計概念。

住宅處說，光正二期好宅，位於大里區東邊健民里，鄰接主要幹道仁化路，周邊銜接市區主要進出通道的健民路。建築物規劃地下3層、地上13層複合混居式好宅，地面1樓設有商業空間、托嬰中心，2樓規劃身障者社區服務空間、實驗店鋪、瑜珈遊戲室及多功能教室等，2樓以上則提供1房型90戶（8坪）、2房型109戶（16坪）、3房型33戶（24坪），共232戶的優質住宅社區。

住宅處指出，市府以建構「比豪宅更好的好宅」、「有溫度的家」為目標，透過擴大照護活動區域、增加社區共享空間、混和多元居住與活動空間，增加居民社會參與度；青壯年、新婚及育幼者申請承租有加分權重，提高青年承租比率，目前青壯年在豐原安康段1期、大里光正1期、南屯精科及太平育賢1期社宅承租率高達9成；除承租福利外，也提供種子甄選計畫，及住民輔導等措施，以減輕青年壓力。

(工商 )