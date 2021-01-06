苗栗縣26歲郭姓男子6日凌晨2時許騎機車，從苗栗市載女友欲回到台中女友住處，行經台1線通霄鎮白沙屯路段，自撞路旁鐵皮屋後，機車卡進水溝，郭男慘遭甩飛，頭、頸部重傷，送醫搶救不治，郭男女友也因身體多處擦挫傷住院治療，警方不排除是疲勞駕駛釀禍，詳細事故原因有待調查釐清。
郭姓男子與女友5日深夜前往苗栗市KTV夜唱後，6日凌晨兩人騎機車欲返回台中外埔女友住處，途中行經台1線南下124.5公里處時，機車偏離車道失控自撞路邊鐵皮屋，郭男與女友慘遭甩飛，機車也卡進水溝內。郭男頭、頸部重傷，送醫搶救不治，郭男女友傷勢也不輕，目前仍在醫院治療中。
警方初步調查，事故地點較昏暗，視線不良，加上郭男與女友5日深夜11時許赴苗栗市夜唱後，6日凌晨2時許就趕著回家，台中、苗栗來回奔波，郭男疑似疲勞駕駛釀禍，不過依規定仍須對郭男實施酒測，抽血檢驗結果有待醫院檢定報告出爐，詳細事故原因須進一步釐清。
(中時 )
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