南韓饒舌歌手Big Joe（빅죠），剛出道時以超過200公斤的體態受到關注，日前因身體不適到醫院治療，未料6日驚傳手術過程不順利，出血過多身亡，享年43歲。

據韓媒《edaily》報導，Big Joe在出道時就有250公斤，上個月體重突破320公斤，因體重不斷增加的狀況，他去醫院檢查，發現體內臟器官發炎，便緊急動手術，沒想到手術過程中出血過多，最後搶救無效身亡。

Big Joe一度減肥過，但體重後來又反彈。（圖／翻攝自IG）

Big Joe 2008年以團體「홀라당」出道，發行過多張專輯，近期則與好友一起經營YouTube，他曾透露自己和朋友一起減肥了100公斤，但因為溜溜球效應，體重又反彈了，去年也曾表示自己健康狀況惡化，有心肺、糖尿等問題。

Big Joe過世消息傳出後，許多網友湧入他的社群網站哀悼，紛紛留言「一路好走」、「不會再有病痛了，RIP」、「在那個地方要幸福啊」、「辛苦了，好好休息吧」。

(中時新聞網)