美光與三星電子預計同日公布上季財報，市場預期兩家公司將呈報亮眼的業績。拜DRAM價格和需求回升所賜，美光的財報預料將明顯優於前一季。此外，疫情刺激晶片和顯示器需求，三星上季獲利可望激增逾三成。

在此同時，花旗研究（Citi Research）基於DRAM需求回升將讓美光受惠，將美光目標價由35美元一口氣上調至100美元，並將該公司股票投資評等由「賣出」修正至「買進」，帶動美光5日股價衝上20多年來新高水準。

美光5日股價收盤勁升4.33％，報77.26美元，寫下2000年9月以來新高紀錄。

美光預計在7日美股盤後公布會計年度第一季業績，FactSet調查30位分析師意見，預期美光該季調整後每股盈餘將達71美分，營收可望達56.9億美元，一掃華為禁令影響陰霾。

晶片展望轉趨明亮，美光的運勢在2020年12月逆轉。美光在2020年12月初上修會計年度第一季財測，預期調整後每股盈餘介於69至73美分，營收估計在57至57.5億美元之間。

另一方面，三星將於8日公布第四季業績。分析師指出，疫情期間遠端工作與遠距教學刺激晶片和顯示器面板需求，抵消疲弱的智慧型手機銷售，三星該季獲利可望增加逾三分之一。

根據Refinitiv SmartEstimate調查分析師意見，預期三星第四季營業利益可望年增33％至9.5兆韓元（約87.5億美元），營收預估年增2.6％。三星過去3季營業利益皆超越市場預期。

分析師預估三星第四季DRAM與NAND晶片出貨量約較前季增加10％。晶片事業貢獻三星約半數獲利。

美元貶值與第四季新冠肺炎疫情升溫，使得三星第四季營業利益低於前季水準；第三季的數據為12.35兆韓元。

(工商 )