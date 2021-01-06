歐盟藥物管理局（EMA）周三核准莫德納疫苗授權申請。雖然還要歐盟執委會批准，才能成為繼輝瑞後，歐盟第二款授權使用疫苗，但外界預期執委會將快速批准。EMA負責人Emer Cooke認為第二款疫苗上市後，將有助抑制目前緊急的疫情。

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