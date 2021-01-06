歐盟藥物管理局 核准莫德納疫苗授權申請 23:412021/01/06 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟藥物管理局（EMA）周三核准莫德納疫苗授權申請。雖然還要歐盟執委會批准，才能成為繼輝瑞後，歐盟第二款授權使用疫苗，但外界預期執委會將快速批准。EMA負責人Emer Cooke認為第二款疫苗上市後，將有助抑制目前緊急的疫情。 銀行App狂出招 圈粉大戰開打 國鼎新冠藥行銷四國 授權BNC Korea (工商 ) #歐盟 #授權 #藥物管理局 #莫德納疫苗 #申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新藥開發 懷特血寶拚Q1獲健保給付、痛寶談授權 13:502021/01/06 財經 一期免疫反應佳 高端疫苗二期臨床下周開打 18:212021/01/06 生活 北京線民難尋 CIA諜報受挫 04:102021/01/06 焦點新聞 藥華藥7日起 再買1,500張庫藏股 17:502021/01/06 財經 《基金》身價看漲 精準醫療產業今年每股盈餘估增9成 08:522021/01/06 財經 台新併保德信 銀行局：資金來源要明確 04:102021/01/06 財經要聞 沙烏地外長：與3個阿拉伯盟邦恢復對卡達全面關係 06:112021/01/06 國際 國片商力戰好萊塢 2020五搶三告捷 04:102021/01/06 產業．科技 疫情加劇 各國再祭嚴管措施 04:102021/01/06 財經要聞 聯邦投信：拜登就任後 可望帶動綠金潮 17:422021/01/06 財經 英美疫情惡化 日將進入緊急狀態 04:102021/01/06 兩岸要聞 財經熱門新聞 油價又高潮了 爆美救頁岩油背後大陰謀 - 財經 遭新光大小公主聯手逼退？ 李紀珠閃辭後說話了 - 財經 特斯拉交車50萬都沒問題 華爾街大佬砲轟美屠殺老年人 - 財經 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 - 財經 5G被禁前車之鑑 華為要澳洲總理莫里森提前亮明6G條件 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。