股王大立光（3008）公告2020年12月營收出現月減，引動國際資金龐大賣壓，股價陷入3,000元關卡保衛戰，連帶地，摩根大通證券示警光學二哥玉晶光（3406）面臨單位售價壓力，光學雙雄同時落難。

股王大立光繳出營收月減成績，儘管外資券商並未調動投資評等，仍靜待7日登場的法說會，仍阻止不了國際資金先一步出脫意圖，外資單日狂賣股王907張，改寫2013年9月以來單日最大調節，但當時股價還不到千元，本次出脫變現的威力不可同日而語。

股王單日遭外資法人大賣，共從大立光變現28.2億元，加上光學二哥玉晶光也被外資賣超逾900張、換算金額5.2億元，共計33.4億元，成國際資金流出災區。

大立光6日終場重挫7.39％、收3,070元，面臨3,000元關卡保衛戰之際，也離2020年10月的2,945元波段低點不遠。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，大立光受制於鏡頭規格提升有限，在下半年新iPhone的市占率也可能降低，壓抑單位售價，就算華為分割出新榮耀品牌，但榮耀智慧機的鏡頭規格與貢獻，都較華為來得低，難以改變現況。

調研機構以賽亞研究（Isaiah Research）則分析，Android陣營少了華為，大立光整體的出貨量與毛利都受負面影響，鏡頭未見明顯規格升級，無法提高單位售價，考量大立光產能利用率不高，市場也在觀察是否會有降價求市占的情況。

值得留意的是，光學二哥玉晶光並未因股王下挫而得利，市場反而更關心整體光學鏡頭產業不振的衝擊。玉晶光6日下跌4.18％、收550元。

楊維倫提醒，儘管預估玉晶光全年獲利成長性優於大立光，正面看待長線動能，但短期而言，大立光疲軟的12月營收不但會衝擊光學族群氣氛，造成股價波動，就玉晶光本身來看，因單位售價面臨壓力，其12月營收恐只有15億元、月減17％，2020年第四季營收則可能為50億元，雙雙遜於預期。連帶地，摩根大通亦下修玉晶光單季毛利率至42.5％、單季每股純益至9.9元；低於市場共識的43.1％與10.4元。

(工商 )