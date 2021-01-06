映畫董事長郭建宏日前去函文化部，揭露華視台語頻道節目招標黑箱內幕，他6日以「博歹繳出郎中」形容，氣憤表示：「外界很多人都看不下去，華視這樣做很扯，今天敢這樣做掉映畫，以後更小的單位是不是都會白白被做掉？比賽本來就有輸贏，願賭要服輸，但是不可以黑箱作業，浪費納稅人的錢，我們尋找正常管道，希望公開透明，台灣環境已經這麼差，真的要進步啊」。

郭建宏解釋來龍去脈，去年底他所屬映畫傳播向華視台語頻道投標節目，競爭對手還有洪榮宏弟弟、製作人洪榮良所屬的異象傳播，映畫拿到6個評審給出80幾分、1個評審打62分；另一家公司則是3個評審打80幾分、3個評審給出70幾分，1個打92分，最後以1分之差，映畫沒拿下標案。但給映畫62分跟給異象92分的是同一人，即華視美術指導賴俊傑，郭建宏質問：「賴俊傑是美術指導，沒做過節目怎麼評審？」

郭建宏提出兩點質疑，「第一召集人劉桂蘭不懂節目，沒做大型標案經驗；第二賴俊傑是美術指導，既無節目經驗，當評審又不懂評審規則，怎麼可以在沒得標之前就私訊製作單位，還一副映畫沒得標，都是別人的問題，責任不在他身上」。郭建宏提及，去年12月11日標案簡報後，賴俊傑曾私訊映畫製作人，話語中盡顯關心，同月28日又私函告知該製作人結果，郭建宏因不捨同事苦心，加上對華視有特殊情感，才決心揭發一切。

華視則回應，映畫指稱特定評審私下與工作人員往來云云，經初步調查發現，是映畫主動聯繫該評委，評委是被動回答，調查也發現該評委在會議中即回覆映畫詢問，疑涉及嚴重違反評審保密原則，華視將重新檢視此標案之公正公平性，並進一步做適當處置。華視強調，「至於特定評審委員和廠商是否有掛勾或是遭設局蓄意構陷，亦將同步調查」。

郭建宏表示：「我從華視起家，更當過華視總經理，華視如果再不反省，就請文化部給納稅人一個交代。」雖然他手上還有一個戲劇案正在華視送審，但不擔心後果，「我不做太多揣測，只要公平、公正、公開，輸贏對我不重要，再文明的國家也要有秩序，華視要禮遇專業人士，怎麼反而發展自己的勢力呢」？

郭建宏還指出台語頻道綜藝輔助案108年沒公告上標，當時由異象傳播製作，但播出成績不如預期；109年在爭議情況下，又是同家公司得標，「讓人懷疑華視跟對方有什麼利益輸送關係」。華視以聲明回應：「特定廠商若涉及採購法第101條第一項第十五款對採購有關人員行求、期約或交付不正利益者也將一併嚴格處置，必要時移送法辦。」

(中時 )