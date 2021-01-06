今年農曆年因著疫情仍在需要控制的階段，加上不能出國，民眾都準備好將在家中與親朋好友聚餐，年菜預購的反應也特別熱烈，在蝦皮購物上熱門年菜商品搜尋量最高已飆出9倍成長、PChome 24h購物上近1周的年菜銷量也達到20%成長，於樂天市場中同樣以年菜套餐組最為熱門，占了總體業績的50%，momo購物上早鳥年菜銷售也較去年同期成長超過60%，奇摩購物中心的「年菜搶先購」活動更帶動年菜業績翻倍漲。

PChome 24h購物推薦銷量冠軍年菜，海味街港式鮑魚佛跳牆，2月8日前特價999元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物推薦銷量亞軍年菜，呷七碗櫻花蝦米糕，原價350元，2月8日前特價310元。（PChome 24h購物提供）

今年最熱門的年菜預購商品，仍是以傳統菜式的年菜套組最受歡迎，消費者都喜歡年節能簡單快速上菜的組合，而且因著口碑好且具品質保證，知名品牌的組合更是搶手之最，像老字號老協珍的海味街套組及佛跳牆，不管在PChome 24h購物，以及momo購物上都成為了熱銷的冠、亞軍。

momo購物推薦銷量季軍年菜，愛上功夫年菜的金牛旺旺來豪華12道年菜組，原價3888元，特價2388元。（momo購物提供）

PChome 24h購物於18日前推出買年菜登記抽萬元P幣，2月8日前推出年菜預購，部分商品最快下訂2天後即可出貨或可指定出貨區間，更有單筆滿額送贈品的優惠，13日前還有站上獨家開賣限量故宮年菜預購。momo購物網則於17日前推出年菜預購5.8折起優惠，買指定商品單筆消費滿額登記再抽Dyson吸塵器、200 momo幣。

蝦皮購物推薦熱銷冠軍年菜，海味嚴選佛跳牆品元堂批發，特價270元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物推薦熱銷亞軍年菜，大嬸婆極品上湯佛跳牆，特價199元。（蝦皮購物提供）

另外還有像鼎泰豐、萬有全、朱記等知名餐廳年菜，在蝦皮購物上也是熱銷組合，全都只要加熱即能上桌，另更推出蝦皮年菜館，猶如將南門市場搬到線上，人氣老店億長御坊、逸湘齋、萬有全等均強打名牌年菜4折起優惠以外，站上還有一人佛跳牆系列，一人一盅不分食防疫剛剛好，11日也將正式式開跑「2.2蝦拼年貨節」，首日將祭「新春豪禮1元瘋搶」活動。

樂天市場推薦銷量冠軍年菜，果貿吳媽家餃子金牛犇騰澎派福氣組，原價1萬2012元，特價6966元。（樂天市場提供）

樂天市場推薦銷量亞軍年菜，台畜 TAIWAN HAM十全十美年菜組，原價3705元，特價2688元。（樂天市場提供）

至於樂天市場上則有網路美食名店推出的一系列年菜，像銷量冠軍的果貿吳媽家餃子金牛犇騰澎派福氣組，不僅有6道眷村菜，更有品牌招牌的3盒水餃，15日前的「樂天最牛年貨大街」將享天天整點搶5折、人氣年貨5折起等優惠。而在松果購物上也因發現素食年菜的搜尋量較去年同期成長4倍，訂單量更較往年成長2.2倍，像「如意生技」年菜8件組近1週銷量就成長30%，另2月6日前推出「滿漢全席賀年菜」活動，共280道名店年菜﹑禮盒及生鮮食材4折起，單筆消費滿888元現折88元，刷指定信用卡最高享300元現金回饋。

(中時 )