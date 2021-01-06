2席參議員全拿！美喬治亞州民主黨候選人「自行宣布當選」 23:592021/01/06 中時新聞網 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登。（圖／達志／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國喬治亞州參議員選舉在當地時間5日登場，美聯社報導證實民主黨籍候選人華諾克（Raphael Warnock）勝選，成為喬治亞州歷史上首位非裔參議員；而另一名民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）也於當地時間6日上午自行宣布當選。若當選確認，代表民主黨取得了參眾兩院多數席位，拜登將邁向全面執政。 更多 CTWANT 報導 電影演毒販！八點檔男星戲外化身「老板」賣安毒 交易流程遭出賣慘入獄 結婚5天新娘跑了！摸走存摺再討86萬 真相曝光「不敢看尪這部位」 (中時新聞網) #喬治亞州 #參議員 #民主黨候選人 #自行宣布當選 #當地時間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首度為香港發聲 準美國務卿批北京打壓民主 13:142021/01/06 國際 《國際政治》喬治亞州國會參院決選 民主黨拿下一席 15:402021/01/06 財經 喬州參議員決選 川普拜登再槓上 04:102021/01/06 兩岸要聞 資金狂潮襲台 台幣閃現27 04:102021/01/06 財經要聞 華府罕見高調宣布 美台7日召開政治軍事對話 10:182021/01/06 國際 民主黨狂勝華爾街超挫 科技巨頭狂殺 那指期重挫270點 17:222021/01/06 財經 打壓還沒完？ 川普又開殺 陸8款支付軟體再挨刀 21:522021/01/06 財經 金價加快上攻腳步 衝到近2個月新高 21:092021/01/06 財經 哪任總統承諾開放萊豬 馬要蔡舉證出來不然道歉 15:082021/01/06 政治 立委選制該修了 04:102021/01/06 時論廣場 川普害的？喬治亞州決戰 共和黨參議院多數恐沒了 17:172021/01/06 國際 川普不認輸 揚言參加華府抗議 04:102021/01/06 全球財經 喬治亞州民主黨奧索夫宣布當選 有利拜登未來政策推動 23:542021/01/06 國際 國際熱門新聞 副總統有權推翻大選？彭斯親自向川普說真相了 - 國際 喬治亞州民主黨奧索夫宣布當選 有利拜登未來政策推動 - 國際 23歲空姐疑遭輪姦慘死浴缸中 女星兒落淚喊冤：我是Gay - 國際 生酮還是斷食好 哈佛發現降低心血管疾病逾20％的飲食法 - 國際 再度轉彎 紐約證交所宣布重啟大陸3大電信下市 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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