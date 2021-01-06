美國喬治亞州參議員選舉在當地時間5日登場，美聯社報導證實民主黨籍候選人華諾克（Raphael Warnock）勝選，成為喬治亞州歷史上首位非裔參議員；而另一名民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）也於當地時間6日上午自行宣布當選。若當選確認，代表民主黨取得了參眾兩院多數席位，拜登將邁向全面執政。

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(中時新聞網)