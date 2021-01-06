由以色列城市航空公司（Israel's Urban Aeronautics,UA)所研發的「城市鷹」(CityHawk)飛行車，邁向商用化的重要一步，美國紐約緊急醫療服務中心（EMS）向該公司設於紐約的的辦公室Hatzolah航空公司，簽署了諒解備忘錄（MOU），預訂了4輛飛行車做為緊急醫護之用。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，城市航空公司首席執行官尼莫德‧古蘭-葉奈(Nimrod Golan-Yanay)說：「紐約緊急醫療中心向我們預訂了4架空中救護車，這對我們公司是很大的士氣提振，我們期待兌現我們的承諾，以徹底改變城市空中交通，和全球主要城市的急救應變能力。」

急救型飛行車的可能座位配置。(圖/Urban Aeronautics)

城市航空公司說，「城市鷹」的體積小巧，與汽車相當，它的升力來源是前車身的涵道風扇，因此不會像傳統直升機那樣，巨大的旋翼可能造成城市間飛行的危險。因此，「城市鷹」可以更安全降落在城市街道上，更接近傷員在所現場，也就能更快的把傷者送到醫院，在急救現場，一點點的時間差往往是生死一線間。

並且，城市鷹也比較安靜，而且機艙空間還比直升機更大，多出20％至30％。

能力是一回事，但法規卻可能是目前最大的障礙，這種飛行器目前仍界定在直升機領域，因此城市航空正在向美國航空管理委員會申請飛行安全認證，這需要3到5年的時間。

研發中的「城市鷹」原型車。(圖/Urban Aeronautics)

在得到EMS的預訂後，現在該公司正準備將城市鷹進行改裝，為其量身定做成合格的救難飛行車，合格的救難車需要有很多乘員空間，包括飛行員、患者和陪伴者的空間，2名急救人員，還有全套的維生備，算起來這大概需要6人的載重能力。

擔任急救飛行車當然只是「城市鷹」的應用之一，其他的變體還包括空中計程車、公司和個人的運輸交通工具。

(中時新聞網)