農曆年將屆，國民黨財務拉警報，元月薪水尚無著落，黨中央決定今年不發年終獎金、不辦尾牙，黨工自嘲「勒緊褲帶過年」。雖然國民黨與內政部一再溝通，盼速撥今年的政黨補助金2.3億餘元，但即使2.3億元本月入帳，仍得先償還去年借款的8000萬元，加上搬家修繕、每月支出，國民黨今年還是得舉債度日。

黨務人士指出，國民黨自2016年黨產會成立後被凍結黨產，財務陷入困窘，取消每年的年終及考績獎金，去年連尾牙都沒辦，代理黨主席林榮德在黨部12樓辦年終便當餐敘替代尾牙，請大家吃120元的便當聊表心意。今年黨主席換人，雖然財務依然拮据，但從罷韓、黨改、全代會加上立院攻防，黨工都很拚，原希望能較去年好一些，不過高層最終仍決定不發年終、不辦尾牙，大家心裡難免失望。

據悉，黨主席江啟臣在本周一幕僚會議，決定「援例」不發年終、不辦尾牙；至於是否續辦便當會，再行討論。但江也指示各部門提報1位最辛苦、最傑出的黨工，發給紅包，以示慰勞。

黨務人士指出，不是不願發年終，實在沒有錢。目前苦等的政黨補助金2.3億除了先還去年借貸8000萬元，本月中旬要完成的中央黨部空間重新修繕，原本找來第一家廠商要比照line總部重新打造空間，報價約2000萬元，「實在付不起」，祕書長李乾龍找來某家熟識的甲級營造廠，只收200萬工料費，其餘算廠商贊助，節省一大筆錢。至於北市黨部搬往中山大同區黨部的修繕費600萬元，則由「房東」中投支付。

他說，除了還債、修繕費，每月正常開銷要2400萬元，加上今年有公投連署等大活動，2.3億政黨補助款遠遠不夠用，因此本月31日要辦50桌募款餐會雖有疫情顧慮，尚未打算取消，希望至少募得1000萬元，也可少借一些錢。

(中時 )