網購又快又方便，已經成為現代人日常購物的喜愛管道，但因為選購時無法即時看到實體物品，因此收到不幅圖片的假貨、瑕疵品都是常有的事。日本公司「明和電機」社長土佐信道最近就在網路上發文，分享自己網購被騙的慘痛經歷，他提到自己在中國網站看見價格才2500日元（約新台幣680元）的電腦螢幕，心動之下就一次下單5個，沒想到收到商品後一看，當場傻眼。

土佐12月23日在推特發文，透露自己近期在中國購物網站「Wish」上，看見有款10.1吋電腦螢幕價格一個只要2500日圓，相當便宜，於是便一次下單5個。不料收到貨後拆開一看，根本沒有什麼電腦螢幕，而是只有5塊印著電腦螢幕圖案的「大鐵板」，讓他當場傻眼。

土佐網購電腦螢幕，收到卻變成5塊印有螢幕圖案的鐵板。（圖／翻攝自MaywaDenki推特）

經過土佐的包裝、加工，5塊鐵板竟然馬上賣出。（圖／翻攝自MaywaDenki推特）

所幸土佐創意十足，又懂得行銷，他將鐵板加工、美化，並附上親筆簽名，放到公司網站，以每片2600日元（約新台幣710元）來販售，沒想到真的有民眾購買，短短數小時內，5塊鐵板就都賣光了，不但回本還額外多賺500日圓（約新台幣135元）。

貼文一出後，立刻引起網友議論，「便宜真的沒好貨」、「這就是我為什麼從不在中國網站購買東西的原因。」、「電腦螢幕變成鐵板真的太誇張」、「你竟然能把它們包裝出售，真的太厲害了」、「腦筋動得很快」；但也有人認為，土佐將自己收到的假貨包裝再賣出，也跟中國賣家的欺騙行為沒什麼兩樣。

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(中時新聞網)