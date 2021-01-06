新冠疫情持續升溫，全球經濟復甦前景混沌不明，加上美元走弱，投資人避險情緒再起重回黃金懷抱，金價延續去年底的反彈動能加速上攻，6日又在等待美國喬治亞州決選結果的不確定氣氛催化下，金價衝上近2個月高點。

周三倫敦現貨金價早盤，曾觸抵每盎司1,954.97美元的近2個月新高。Axi首席市場策略師伊尼斯（Stephen Innes）樂觀預測，金價本月底可望再叩2,000美元大關。

黃金去年繳出10年來最亮眼成績單，飆漲超過24％，但與去年8月觸及的歷史高點2,069.5美元仍有段差距。

而油國組織老大哥沙烏地阿拉伯承諾會擴大減產，幅度將出乎預料，激勵國際油價6日大漲，攀抵11個月高點。

倫敦布蘭特期油周三漲幅多達0.9％，一度觸及每桶54.09美元，創去年2月26日來新高；紐約期油漲0.6％來到50.24美元，同樣是去年2月26日來最高點。

投資人樂觀期待疫苗問世，將點燃總體經濟的回溫動能，轉而對股票等風險資產投以關愛眼神，以致避險光環趨弱的黃金，去年有一陣子陷入疲軟。

不過歐洲及英國疫情再拉警報，才跨入新的一年市場就烏雲罩頂，黃金等避險資產在近幾個交易日又炙手可熱。

美元走疲也幫忙拉抬金價走勢。由於黃金買賣是以美元計價，美元弱的話，金價對美元以外貨幣的持有者相對便宜。聯準會讓利率持續保持在歷史低檔，實質殖利率淪為負值之下，高盛等華爾街投行皆預測，美元今年還會續跌。

而美國喬治亞州參議員決選的結果，可能會給市場再添變數。分析師指出，一旦喬治亞州2席民主黨全拿實現完全執政，更可順勢在疫情紓困上加碼支出，恐導致美元進一步走貶，投資人為抗通膨猛買黃金，自然推升金價。

加拿大蒙特婁銀行金屬衍生品交易部門主管Tai Wong表示：「民主黨若大勝意味將取得參院控制權，料在今年擴大刺激法案規模，那對黃金是大利多。」

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(中時新聞網)