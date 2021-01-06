台灣放寬萊豬進口，中央研究院前院長李遠哲指出，若是在安全標準內，萊劑對健康影響不大，並提到大家吃糖、硝酸鈉，也都是毒，大家還是吃。前高雄市新聞局長鄭照新表示，李遠哲提到空汙和肺腺癌，讓台中出生的特別生氣。

鄭照新在政論節目《少康開講》中指出，李遠哲提到空汙和肺腺癌，我們台中出生的特別生氣。當初我們在反空汙大遊行時、在可以推以核養綠公投的時候，請問李遠哲院長你人在哪裡？他都沒有表態，讓人覺得他提萊克多巴胺問題的時候，有一種先射箭後畫靶，先辯護再想理由。即使他是諾貝爾獎化學獎得主，但他也沒看到化學公司提出糖也有毒這種講法，李遠哲的學術光環是不是又因為他的說法，又再度蒙塵。其實大家對萊豬製品，的確有很大的懷疑。

鄭照新表示，民進黨政府現在做的事情，其實是把美豬汙名化，他不知道開放到底是為了什麼，他覺得美豬也很好吃，但因為沒看到標示而卻步，連豬肉都不想買，對台灣豬是很傷的，才會價格上漲，李遠哲院長都沒全盤考量到這個問題。

鄭照新認為，國民黨中常會今天下午邀請消基會董事長黃怡騰來演講，台灣消費者最關心的是什麼？若美國78%都是沒有萊劑的豬，為什麼台灣一定要進口有萊劑的。若要向美國進口豬肉，台灣要求買那78%就好了；這個問題，民進黨也沒有回答。台灣應該要反過來要求那22%不要餵瘦肉精。好歹我們也是消費者，為何不能施行選擇權，購買沒有萊劑的豬肉，最後一個問題是，消費者想知道，在這個過程中，民進黨政府到底有沒有為消費者著想。而李遠哲說糖也是毒，會讓這些消費者覺得是在說肖話。

(中時新聞網)