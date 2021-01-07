2020「世界羽聯年終總決賽」（BWF World Tour Finals）因新冠疫情影響，延到今年1/27在泰國舉辦，世界巡迴賽積分前8名的選手將一決高下，我國羽球好手戴資穎、周天成以及王子維都有可能取得參賽資格，台灣運彩也開盤提供投注，希望大家會喜歡。

年度總獎金最高！戴資穎、周天成力拚世界羽聯總決賽

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(邱子軒攝)

去年國際羽球賽事因疫情幾乎停擺，原本11月要舉辦的，也是年度總獎金最高(150萬美元)的「世界羽聯年終總決賽」，順延到今年1/27在泰國曼谷舉行；另外2個新增賽事級別為「超級1000分」的亞洲公開賽也分別調整日期及地點為1/12～1/17優乃克泰國公開賽(YONEX Thailand Open)以及1/19～1/24豐田泰國公開賽(TOYOTA Thailand Open)，世界羽球總會（BWF）同時也規定選手必須參加這2場亞洲的公開賽，才能取得2020「世界羽聯年終總決賽」資格，所以目前積分排名暫居前8名的選手(如附表)，最終能否取得總決賽參賽資格，要到1/24才能見分曉，期待我國好手戴資穎、周天成以及王子維都能成功進到總決賽並取得佳績。

年初1月在泰國連續舉辦的3個羽球精彩賽事。(台灣運彩提供)

「世界羽聯年終總決賽」參賽資格。(台灣運彩提供)

「世界羽聯年終總決賽」一直以來都是由當年度的世錦賽冠軍及世界巡迴賽積分前7名的選手取得參賽資格，但2020年因為世錦賽停辦，所以2020「世界羽聯年終總決賽」全數改由世界巡迴賽積分前8名的選手取得。男子組與女子組安排的方式相同，皆會分為2組，每組4人，先進行小組循環賽，各小組前2名晉級準決賽，勝者再晉級冠軍戰。

世界巡迴賽積分前8名選手。(台灣運彩提供)

循環賽與淘汰賽。(台灣運彩提供)

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運彩羽球玩法說明。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)