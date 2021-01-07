富貴不但需要個人努力，還需要貴人協助，不過有些人的富貴是長在臉上的，運勢命理網站「旺好運」分享，只要長相符合以下4大特徵之一，就代表你是天生的富貴人，受到財神眷顧，財運比其他人都還要旺！

▍富貴面相1：鼻翼飽滿、鼻頭有肉

鼻頭象徵財庫，因此有這樣鼻型的人天生自有富貴之命，雖然年輕時未必展現，但努力的性格會驅使他們對於好生活的追求，經過一段時間積累此生不愁錢。

▍富貴面相2：下巴圓潤

有雙下巴的人通常人緣都很好，人脈廣自然機會就多，假設是做生意的財運更是旺，投資眼光非常精準，加上講話圓融，事業會逐步擴大，越老越有錢。

▍富貴面相3：額頭飽滿寬廣

前額飽滿又寬廣無痣無紋，象徵財神爺格外眷顧，工作運一路順遂，很容易得到貴人提拔，擔任主管職，加上本身責任感重，所以會扛下很多重責大任，最後也都有好成績，常常升遷升不停，年薪自然也隨之攀高。

▍富貴面相4：唇紅齒白

唇紅齒白是一個人富貴的象徵，牙齒密合平整且乾淨平滑不發黃，此外嘴巴較大且嘴角上揚也代表正財運極旺。

以上4大富貴特徵，各位中了幾個呢？如果沒中也不需灰心，可以鎖定有這些面相特徵的人，讓自己有機會成為「富貴有人幫」一族！

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(中時新聞網)