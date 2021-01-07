屏東位於台灣的最南端，也是臺灣西部南北最狹長的縣份，有著最熱情的陽光與濃厚的人情味，相較於北部繁忙快速的節奏，屏東的生活步調較為緩慢，給人一種慵懶、放鬆的感覺，適合大家在假期的時候前往旅遊。這次，跟各位分享靠近屏東南部的一些鄉鎮及景點。

熱情的南國—屏東(圖/魏君澤 EVENT365生活誌 提供)

東港

說到東港，大家第一個會想到的是黑鮪魚，然而，濱海的東港，有著具歷史性的漁業文化呢！在這裡，無論是座落於渡船頭邊的華僑市場，或是料理人築起的海產街，都能夠吃到最新鮮的海鮮。

熱情的南國—屏東(圖/魏君澤 EVENT365生活誌 提供)

大鵬風景區

靠近東港海邊的大鵬灣風景區，有著近十二公里環灣自行車步道，可以讓人一次踩完東港大大小小的景點；除了欣賞湖景外，跨海大橋也是一大看點！大鵬灣屬於單口囊狀潟湖，跨海大橋下即是潟湖唯一的進出海口，設立橋樑達到了陸運作用，但為了不去阻斷潟湖內遊艇港及帆船中心的發展，開啟式橋梁應運而生（跨海大橋開啟時間：夏季時間3月—9月的每週六、日及國定假日17:00開啟；冬季時間10月-2月的每週六、日及國定假日16:30開啟）... (未完待續)

(本文由EVENT365生活誌提供)

(中時新聞網)