奼紫嫣紅的繁花樣貌，是萬象更新之際最應景的風光，彷彿在預祝來年一帆風順，透過花藝師嶺貴子的引領，一起前往台北花市，找尋這個季節獨有的花材，為居家布置妝點新風采。

走逛台北花市感受活力

早上7 點鐘，嶺貴子準時來到台北花市， 神采奕奕地挑選課程所需的花材，而花市裡的店家看到嶺貴子，更是熱情招呼「今天進了特別品種的蘭花」、「你上次找的花材我們有進貨囉」，各種有關花卉的消息不斷湧現，讓採購過程無比熱鬧，更加彰顯人與人之間的互動活力。

嶺貴子認為，台灣的花藝潮流正朝向姿態自然的風格前進。（圖／張晋瑞提供）

來自日本的嶺貴子旅居台北已8 年，這段期間，台北的花市總是不斷帶給她驚喜，「台灣的花市很有活力，而且是所有民眾都可以來逛，跟東京需要有花藝師執照才能進入的情況完全不同。」也因此，她認為台北對喜歡花藝的人來說，相對更加友善，花市甚至能就近提供台灣花農所培育的原生種，使任何人都可以輕鬆創作出心目中的繁花盛景。

而這8 年的台北居住體驗，也讓嶺貴子發現台灣人對花藝審美觀念的轉變。或許是受傳統祭祀文化影響，盆花呈現的樣式多為熱鬧、豔麗，常用於開店祝賀或是廟宇活動。但近年來，強調個人風格的咖啡店、工作室逐漸興起，為了增添空間的柔美感，姿態自然、色系協調的盆花樣式開始成為主流，她笑說，「剛來台灣的時候，一直抓不準過年時要使用的花材色系，現在終於可以在華麗與簡約之間取得平衡。」

將日常融入花藝環境

在嶺貴子的花藝作品中，可以感受到花草依舊像是在原生地一般，姿態自然、充滿生機，她提到，「觀察植物的生長狀態非常重要。」因此，嶺貴子不使用框架住花朵姿態的劍山，只選定花材、花器，以及一把剪刀，再憑著對植物姿態的細膩觀察，以枝椏互相交錯的技法，創造出固定花朵的空間，「雖然是用枝椏間的空隙固定花朵，但還是留有一定程度的空間，讓植物能夠隨風擺動，很有生命力。」

會開始朝向自然流派的花藝之路，主要來自嶺貴子對台灣山林的觀察，由於經常漫步陽明山、北投、天母一帶，她發現因為所處緯度與氣候溼潤的關係，植物的生長狀態相當旺盛，「例如蕨類，雖然都是綠色，卻有飽和度的差別，而且植株又大、又有活力，光是欣賞就十分療癒。」而台北市鄰近自然資源豐沛的陽明山，這也讓嶺貴子特別欣喜，「當天就能來回的距離，還能看到那麼多原生植物，對我的創作有很大啟發，更能與自然連結。」對於能輕易接近的山林，嶺貴子大力推薦喜歡花藝的人，前去感受自然的澎湃能量。

像是位於陽明山上的「野蔓園」，便是嶺貴子挖到的寶藏之一。講求讓作物自然生長、維持物競天擇的關係，於是能夠在此順利生長的植物都富含生命力，像是粗大垂吊的藤蔓、枝椏不斷向上延伸的野草……讓她特別喜歡使用這裡的素材，為創作注入生猛活力。

位於內湖的台北花市，花卉品種眾多，不僅能購買到台灣花農培育的原生種，還有生命力十足的藤蔓野草。（圖／張晋瑞提供）

位於內湖的台北花市，花卉品種眾多，不僅能購買到台灣花農培育的原生種，還有生命力十足的藤蔓野草。（圖／張晋瑞提供）

年節限定的喜氣盆花創作

以年節儀式感為主題，嶺貴子為我們創作一盆花藝，從花器至花材的選用，呈現出嶺貴子喜愛自然與崇尚美學的生活態度。她提到自己曾經相當熱衷於蒐集古瓷器，因此本次所選用瓶身寫著大大「囍」字的花器，便是來自舊時代的嫁妝。

創作自然流派盆花的第一步，便是先以植物的枝幹做架構，嶺貴子選用大量帶果的尤加利葉，運用它結實強壯的枝椏來打底，為花朵創造更多可塑空間。接著進入年節儀式感的正題，嶺貴子以各種層次的紅色花朵堆疊，包括深紅色的洛神花、橘紅色的袋鼠花、赭紅色的太陽花，以及果實為紅色的巴西胡椒果，主視覺擔當則選用冬天盛開的大理花， 讓整體視覺紅得濃淡得宜，彷彿沾染上了無盡喜氣。

嶺貴子也觀察到，金黃色的花材在台灣年節期間相當受歡迎，因此挑選了名為「黃金午後」的文心蘭，與具有祝賀意義的金合歡交疊呈現，讓視覺更加跳躍，以色彩賦予居家空間豐沛能量。

年節將近，不妨前往花市尋找素材，從居家布置著手，透過花藝創作活絡室內氣氛、增添空間喜氣。或是走入台北山林，透過觀察植物的生長脈絡，開啟更多靈感，讓自己在新的一年，藉由花藝激發無限可能。

巴西胡椒果可為盆花營造豐盛蓬鬆感，顏色更是符合年節氣息。（圖／張晋瑞提供）

黃色的金合歡（右）在義大利具有祝賀之意，因此嶺貴子特別選來與文心蘭（左）搭配，增添視覺活力。（圖／張晋瑞提供）

本文作者：黃映嘉

(本文摘自《台北畫刊1月號636期》)

《台北畫刊1月號636期》

(中時新聞網)