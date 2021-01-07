大淵

本名林睦淵，與瘦子、小春組成饒舌歌手團體「頑童MJ116」，曾獲得2018 年第29 屆金曲獎最佳演唱組合獎。

「SOUTHSIDE SOUTHSIDE 台北台北KIDS。」一首〈SOUTH SIDE 〉道出「頑童MJ116」3 名成員都是來自台北南邊的木柵孩子。團名中的MJ 與116 分別代表木柵的英文縮寫和郵遞區號，而大淵32 年來的人生軸線更是一直在木柵發展，是過去式、現在進行式、也是未來式，聽他持續用嘻哈的態度、饒舌的直白，說他想說的故事。

大淵很享受返回木柵山上住家的路途，卸下城市喧囂、向著清幽歸屬，離家越近，心靈也逐漸平靜。「住在山上感覺真的很好！每天一睜開眼就是滿滿的綠色，我到現在都沒近視！」

對住在木柵的大淵而言，貓空就像他的後花園，小時候靠雙腳翻山越嶺，成年後改騎摩托車兜風，閒來無事便與三五朋友到貓空的餐廳吃飯，再找個茶館泡茶聊天，凌晨時分轉戰田寮橋欣賞夜景，眺望台北101、陽明山。大淵笑說追女朋友也是依循這個路線，這裡藏著太多回憶。

他曾計畫搬到離市區近一點的地方，但很快就打消念頭，他看著捷運站進出的匆匆人潮，無法習慣，「還是木柵的慢活適合我。」他選擇繼續住在山上，迎接蟲鳴鳥叫的早晨。

「慢活是把步調放慢，感受生活中不管好的或壞的情緒。」生活中不知不覺積累的養分，帶給大淵創作的靈感，然後在獨處時全部湧現，重新整理隨手錄下的日常對話，組成一首首饒舌音樂。某個夜晚時分，大淵在台北市立動物園旁空曠的停車場，一個人待在車內，將音樂聲量開到最大，寫下了單曲〈Fly Out〉；或在木柵的河堤上、騎樓下，與好友天南地北地聊著未來與夢想，因而催生了專輯《幹大事》。

木柵的生活步調是慢的、人情連結是濃烈的，大淵自豪地說，連在網路世界都能深刻感受到。「我們有個木柵的臉書社團，當有人吵架時，我會去留言『不要吵架』。此外，居民也會在社團交換物品，很像小時候的農業社會，鄰居間以物易物，順便問候兩句。」這是不管高樓再怎麼蓋、都市化再怎麼推進，也不會被改變、更不想被消失的部分，「這份人情味讓我有回家的感覺。」大淵說雖然自己現在已是個大塊頭，但看著他長大的便當店阿姨現在仍會笑咪咪地對他說「阿弟仔來啦」，就連對自己的女朋友都會特別親切，長輩愛屋及烏的心令他覺得特別可愛。

「純樸、慢活、歸屬感。」大淵總結了他對木柵的生活印象，雖然總愛戲稱木柵是鄉下，又說自己很常騎著摩托車巡田水，但也許那是對心中這塊淨土的暱稱，越本土、越直白的語言，說明了木柵才是讓他感到最自在、能回歸本色的地方。

本文作者：林郁姍

(本文摘自《台北畫刊1月號636期》)

《台北畫刊1月號636期》

(中時新聞網)