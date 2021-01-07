地處台北市南端的木柵、貓空，遠離塵囂且充滿綠意，是許多人寄託心靈的寧靜角落。除了大淵所推薦的私房景點，這裡還有許多不同的遊賞方式，《台北畫刊》特別推薦幾處可讓心情放鬆的處所，讓平日忙碌的都會人可以重整步調再出發！

# 與貓熊寶寶共度的童真時光

台北市立動物園、「猫起來玩台北」捷運觀光彩繪列車

自大貓熊寶寶「圓寶」於2020 年6 月出生之後，牠的動向便成為眾所矚目的焦點。期待和「圓寶」見面已久的大小朋友，除了每月第一個週一動物園新光特展館休館之外，可以在每天9 點10 分至下午5 點至新光特展館和可愛的大貓熊寶寶相見歡。

而為了迎接這一樁盛事，台北市政府推出「猫起來玩台北」捷運觀光彩繪列車，以車身彩繪講述一段由熊讚帶著動物寶寶大貓熊、馬來貘、歐亞水獺和黑腳企鵝，在台北冒險的有趣故事。如此色彩繽紛、童趣滿點的彩繪列車穿行在城市間，讓每一次候車，都成為抱持美好期待的特別時分。

台北市立動物園

時間：09:00-17:00（平日）、08:30-17:00（假日）

地點：台北市文山區新光路二段30 號

電話：02-2938-2300

「猫起來玩台北」捷運觀光彩繪列車

時間：即日起～3/15（一）

地點：於台北捷運文湖線每日隨機發車10 個班次。

# 光燦夜景打造美好回憶

貓纜觀景台、指南宮、田寮橋

貓空山上視野開闊，能盡覽美麗的台北夜景。（圖／台北市觀光傳播局提供）

「猫起來玩台北」捷運觀光彩繪列車，與全城共慶大貓熊寶寶的到來。(圖／台北市觀光傳播局提供）

貓空因地勢較高，能遠眺台北盆地，成為台北知名的賞景地點，尤其在搭乘貓空纜車緩緩上升的過程中，即能感受到視野漸次開闊的變化。

貓空除了日景引人入勝，台北市觀光傳播局更推薦貓空十大夜景，提供大家賞景去處的參考。從貓纜「貓空站」和「指南宮站」的觀景台望去，遠山秀美，山腳下的建築群盡收眼底，台北101 時而在雲霧間隱隱現蹤，時而清晰可見，顯得風情萬種，而在萬物歸寂的夜間，燈光點綴下的台北101，又好似黑幕中發光的寶石柱，無論何時來到此處，都有可觀的風景。

指南宮和指南宮後方山上的月老廣場，則有涼亭和座椅，讓來此散心的遊客，無論日夜都能在此愜意賞景。若是從貓纜指南宮站出站，沿著走道拾階而上抵達月老廣場，遠方閃爍的燈火迷離朦朧，平添浪漫氣氛。

而同列貓空十大觀景處的田寮橋，橋道剛好面對台北盆地，無論是在日間遠眺，或是於夜間前來，都能賞望櫛比鱗次的都市景色。

大家可以依照自己的喜好探遊這些景點，而在這樣的走訪過程中，或許你也能發現專屬自己的私房觀景站！

貓空10大夜景

貓空纜車右上平台

田寮橋

春茶鄉停車場

指南宮（凌霄寶殿、月老廣場）

樟山寺

樟樹步道（彩雲亭、晃腳亭、穀倉）

雙橡園馬路邊轉彎處

(本文摘自《台北畫刊1月號636期》)

《台北畫刊1月號636期》

(中時新聞網)