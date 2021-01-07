【回憶殺】57歲「功夫皇帝」李連杰（Jet Li）是武術運動員出身，進入演藝圈以電影《少林寺》、《中華英雄》、《黃飛鴻》、《笑傲江湖Ⅱ：東方不敗》等奠定影帝地位，轉往好萊塢發展名氣更勝，曾入選美國《時代周刊》「年度最具影響力人物百人榜」。除此之外，李連杰還熱衷公益活動，形象非常正派，只有感情世界頗受爭議。

李連杰從小習武，被相中演出電影《少林寺》闖出知名度，大2歲的師姐黃秋燕跟隨腳步進軍影壇，兩人合作《少林小子》、《南北少林》譜出情愫，尤其黃秋燕深深陷入愛河，得知李連杰因拍戲把腿摔斷、恐成殘廢，幾乎天天到醫院照顧，讓李連杰感動不已，決定在1987年登記結婚，過程簡單沒任何儀式和宴客。由於李連杰想往洛杉磯拚事業，黃秋燕甘願為愛放棄前途，專心在家相夫教子，兩個女兒陸續於美出生。

李連杰與黃秋燕演出《少林小子》等片被讚為「金童玉女」，後來也當過夫妻。（圖／取材自微博）

好景不常，這段婚姻僅維持3年便告吹，原來李連杰拍《龍在天涯》愛上「亞姐冠軍」利智，果斷向正宮攤牌，令黃秋燕痛苦不堪，精神一度出現異常，但還是選擇放手；李連杰為了彌補，淨身出戶把美國房產、女兒監護權都給她，後來黃秋燕無力支付貸款，只好把屋子賣了。

黃秋燕是李連杰首任妻子，婚姻維持3年。

多年後，李連杰回首這段婚姻，緩緩地說出對前妻的歉意，他說「年輕時只是『喜歡』並不是愛她，和她在一起並不快樂。」直到遇到利智，他才知道什麼叫真愛，「我愛她，我可以為她死，我可以為她不要名不要利，我可以斷送所謂一切的前程，因為那個時候我每一天的血管都熱血沸騰」。

利智是亞姐冠軍，因戲結緣李連杰。（圖／中時資料照）

利智在演藝圈打滾6年，以36F的性感身材聞名。（圖／中時資料照）

李連杰和利智愛情長跑近10年，終於在1999年修成正果，婚後生下2個寶貝女兒，利智也為家庭息影，默默地當丈夫背後的女人，直到某天看到關之琳拍《黃飛鴻》系列電影海報時，把手放在老公肩上，大吃飛醋的離家出走，讓李連杰像發瘋似的狂找，甚至求助向太，後來向太勸利智回到李連杰的身邊，才結束婚變，而李連杰也學會跟女生保持距離，沒再讓愛妻吃醋。

李連杰的女兒長得亭亭玉立，（圖／達志）

李連杰曾表示，利智結婚後甘願當平凡的家庭主婦，不愛買名牌包，朋友只有5個以內，讓他願意把將近89億新台幣的所有財產給老婆管理，開玩笑說出門都要跟助理借錢。

至於前妻黃秋燕，據悉她失婚後精神有些異常，好在有許多朋友關心才逐漸走出陰霾，與朋友合開美髮店，還梅開二度嫁給餐館老闆，終於找到懂得疼愛她的人。

(中時新聞網)