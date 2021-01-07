通靈大師江嘉葉。

每個人都會有不同慾望，然而不說你不知道，其實慾望跟姓名還有不小關係！研究姓名學超過30年的知名命理師「通靈大師」江嘉葉，就依陰陽五行將人格（姓氏之數加上名字第一個字的筆劃數總和即為人格數）分為10類，並分為上、中、下三篇，解析不同類型男人的慾望密碼。

人格陽金的男人（人格尾數為7、17、27…以此類推）：耐心挑逗悶燒鍋

這類男人個性很剛直，是屬於外表看起來很威嚴的那種人，但事實上他的內心還是很渴望愛情的，是標準的「愛呷假細哩」的人；對付這種男人，要以柔克剛，因為他喜歡保護人，所以妳只要像小鳥一般依偎在他身旁，他就會對妳百般疼愛；對於性愛，兩人不熟的時候，他就像木頭，會很ㄍㄧㄥ，所以妳要耐心的慢慢挑逗，如果真的點燃了他的火，他馬上會反客為主，成為主動激烈的那一方，你們的床第生活就會很幸福喔！

人格數字怎麼算？

依照人格筆劃的尾數來判陰陽五行。

人格陰金的男人（人格尾數為8、18、28…以此類推）：看A1片嘗鮮

這類男人很喜歡漂亮的東西，也很喜歡打扮自己，外表看起來溫和的他，內心還是很有主張，和這類人相處，也是要和他一樣柔順溫和，但不用很小女人，平起平坐、互相尊重的方式即可；他在性愛方面，跟他的穿著一樣愛多變化，所以妳也不可以太呆板，有空不妨和他一起看看A片，學習一下新的性愛技巧，和不同的姿勢，或是到HOTEL等不同的地方去嘗鮮；如果妳可以放鬆心情和他一起享受，那兩人的感情一定會濃得化不開。

人格陽木的男人（人格尾數為1、11、21…以此類推）：老實公務員

人格屬木的人，不管陽或陰，都是親和力很強的人，而陽木的男人比較有責任感，是那種能擔待一切的人，個性上算溫和，但如果一旦惹火了他，發起脾氣來也是十分火爆。他是屬於公務員型的，一切都很公式化，如果妳想要開啟他不同的性愛熱情，一定要慢慢來，他覺得妳夠了解他後，才會放心的任妳擺佈，但切記不可過於急躁，否則會嚇到他，甚至把他嚇跑。

人格陰木的男人（人格尾數為2、22、22…以此類推）：纏到深處無怨尤

這類型的男人外表很柔和，很善解人意也很體貼，雖然不是強勢的人，但他對愛情卻十分執著，很難放得下他所鍾愛的人，他一旦愛上一個女人，就會死心塌地的付出一切，被他愛上的女人，一定會感覺到他濃濃的關心，和無時無刻的噓寒問暖；在性愛上，他也喜歡多樣的變化和親密的肢體交纏接觸，而且很能投入性愛的情境中，享受當時的氣氛。如果妳天生就是喜歡小鳥依人，那兩個人在一起一定會全然投入愛情，完全不管外人的眼光。從姓名看他慾望有多強中篇，明日待續。

(中時新聞網)