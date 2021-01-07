一位網友到新竹洗頭，最後卻被收取將近2000元，店家強制消費的行為讓她氣炸。(摘自爆怨公社)

美髮店服務項目種類眾多，由於消費無法一一列出，許多人都建議要先確定好價錢再做消費。一位網友近日到新竹洗頭，最後卻被收取將近2000元，不但花下一筆冤枉錢，還被硬上電棒燙，店家強制消費的行為讓她氣炸。

原PO在臉書「爆怨公社」上表示，近日去新竹一間偏家庭式的美髮店消費，她看外面招牌寫著「洗＋剪400元」，便直接向理髮阿姨說要洗頭加護髮。對方問「要一般還是深層？」原PO當時有查看店內護髮標價200元，但卻不見有深層護髮的標價，心想價錢應該差不多，於是選擇深層護髮。

護髮完後，原PO要求「吹內彎，不要上電棒」，但是吹完頭髮後，阿姨卻跟她說「稍微上一下電棒」，原PO還以為是對方免費幫忙夾的。沒想到結帳時，原PO看到帳單差點吐血，原本只想要洗頭加護髮，總金額卻要1900元。明細上寫著「深層護髮1600，洗頭250，上電棒50」。

「全都沒有告知我費用！」原PO氣炸表示，向店家抗議後，對方才解釋，以為原PO都知道價錢才選擇護髮，並強調是使用進口的護髮素。但原PO認為，當初電棒明明是店家說稍微捲的，拒絕還被收錢有受騙的感覺，讓她氣到想要報警。

文章一出，網友表示「很多都是這樣，所以不論做什麼項目我都會問價錢，我自己做決定！」、「只能說妳遇到了愛趁機敲詐人的店家了......價錢問清楚再答應比較安全」、「我一定會問清楚，沒價錢才可怕」。但也有網友指出，其實護髮的價格能夠接受，因為店家用的品牌的確有那個價值，建議到陌生店家做任何消費時，都要先問好價格，才不會吃虧。

(中時新聞網)