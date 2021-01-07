影音取自YouTube/B.C. & Lowy，若被刪除請見諒

一名美國實況主來台旅遊，期間在一家餐廳開直播與粉絲互動，未料一名台灣大叔突然暴走，嗆「你在台灣想說話就給我說中文」，還要求實況主出去外面跟他「釘孤支」，引發熱議。

《B.C. & Lowy》近日翻譯一段影片，一名美國實況主在台灣餐廳用餐時，開直播與粉絲聊天互動，不料一名路人大叔突然站起來用英文嗆聲，不滿實況主打擾到他人用餐，更說「這裡是餐廳，你們太多話了，還有這裡是台灣，你想說話就給我說中文」。實況主聽到後回「我也愛說中文啊」，大叔就此暴走，狂罵：「我才不在乎，你想釘孤支嗎？有種就出來跟我輸贏」。

網友看到後也熱烈討論，一派網友認為：「不是，大叔你也講英文耶」、「可能是女朋友在旁邊，要秀英文吧」、「用英文叫別人不准講英文 100分」、「原來在台灣不能講英文，不然會被嗆輸贏」、「看來又是一個馬保國，如果打輸了就會罵年輕人不講武德」、「這位年輕人吃飯是坐到博愛座了嗎？為什麼這些老人這麼激動」、「可能實況主是確實打擾到人家了，但在我真的沒想過台灣真的有這種要人家在台灣就得說中文的智障」、「好好溝通就好，搞語言歧視也太離譜」，但也有人直言：「餐廳本來就要保持肅靜」、「大叔其實本意是對的，但太偏激了」、「應該是真的很吵啦，但跟中英文有什麼關係」。

根據《B.C. & Lowy》指出，這件事情發生在2018年，但卻在近日遭美國網友翻出並熱烈討論。這位美國實況主名叫Joey，是美籍台裔，大叔認為Joey與友人聲量過大，才會不滿嗆聲。事後大叔離開之前，有跟同桌的人道歉，但依然持續朝Joey嗆聲要輸贏，對此Joey不解反問：「你已經是毛長齊的成年人，為何動不動就嗆人要輸贏」。

Joey也承認，自己有時說話音量過大，因此可以理解對方不滿，但無法接受對方嗆他只能說中文跟要求釘孤支的行為，同桌客人也表示，Joey當下或許有些吵鬧，但大叔的反應與行為太偏激且幼稚，且當下還有小孩也在用餐，恐怕也造成不良示範。

(中時新聞網)