網紅陳沂常在社群網站評論時事，有在投資的她，6日分享買房地產的經驗，並精闢分析台日兩地的報酬率，呼籲錢要精打細算分散風險去錢滾錢，直呼自己不想做沒效率的事情。
陳沂在臉書表示，不懂為何現在還有很多人有「有土斯有財」的觀念，她認為時代不一樣，房地產只是投資工具的一種，更透露算過台北蛋黃區的租屋行情，「年報酬率大概3%左右，扣掉各種税只剩2%多一些，跟放定存差不多。」
陳沂分析以前買地買房的確能翻身沒錯，但現在房價被炒太高，如今台北房價已經很難回到合理價位，而若是如此，同樣的錢她寧願拿去做穩定金融投資，年息還可拿去繳房租都還有剰。
另外，陳沂也提到房地產是比較安全穩定的避險方式，「所以我買日本的房產收租，投報率扣完一堆稅還有6%，相較於金融商品當然投報算低，可是不動產就是在局勢劇烈變動有個萬一的時候可以避險。」
PO文一出，除了有網友讚她很會算、頭腦清晰明瞭，大家也留言討論「如果日幣對台幣升值的話，賺更大」、「有房子是一個踏實感，安全感」、「可是買房貸款的話，就相當於開槓桿，即使只有2%，但只繳頭期款三成的話，也差不多6%」、「以前買在北市的現在要脫手根本沒人要買，現在一堆人寧可買新北市捷運旁小坪數給小孩」、「6%蠻低，頂多算保本，但不持有房地產是對的」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。