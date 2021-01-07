網紅陳沂常在社群網站評論時事，有在投資的她，6日分享買房地產的經驗，並精闢分析台日兩地的報酬率，呼籲錢要精打細算分散風險去錢滾錢，直呼自己不想做沒效率的事情。

陳沂在臉書表示，不懂為何現在還有很多人有「有土斯有財」的觀念，她認為時代不一樣，房地產只是投資工具的一種，更透露算過台北蛋黃區的租屋行情，「年報酬率大概3%左右，扣掉各種税只剩2%多一些，跟放定存差不多。」

陳沂分析以前買地買房的確能翻身沒錯，但現在房價被炒太高，如今台北房價已經很難回到合理價位，而若是如此，同樣的錢她寧願拿去做穩定金融投資，年息還可拿去繳房租都還有剰。

為什麼很多人還會有，有土斯有財的觀念呢？ 譬如覺得快樂冠軍月入百萬多多多，為什麼不買房子？ 時代已經不一樣了，房地產只是投資工具的一種。 我算過台北蛋黃區的租屋行情，一年報酬率大概3%左右，扣掉各種税只剩2%多一些，跟放定存差不多。 以前... 由陳沂發佈於 2021年1月6日 星期三

另外，陳沂也提到房地產是比較安全穩定的避險方式，「所以我買日本的房產收租，投報率扣完一堆稅還有6%，相較於金融商品當然投報算低，可是不動產就是在局勢劇烈變動有個萬一的時候可以避險。」

PO文一出，除了有網友讚她很會算、頭腦清晰明瞭，大家也留言討論「如果日幣對台幣升值的話，賺更大」、「有房子是一個踏實感，安全感」、「可是買房貸款的話，就相當於開槓桿，即使只有2%，但只繳頭期款三成的話，也差不多6%」、「以前買在北市的現在要脫手根本沒人要買，現在一堆人寧可買新北市捷運旁小坪數給小孩」、「6%蠻低，頂多算保本，但不持有房地產是對的」。

(中時新聞網)