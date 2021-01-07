據《印度人報》與《印度時報》等媒體6日報導，為促進國防產業發展，印度空軍在「印度製造」的指導原則，將於接下來數月內簽署總價值逾5,000億盧比的合約，生產83架印度本土研發的光輝1A型戰機，與56架C-295運輸機。

在印度內閣安全委員會批准後，印度空軍在接下來數個月內便會與印度斯坦航空公司簽署逾3,700億盧比(約新臺幣1417億元)合約，生產83架光輝1A型戰機。

《印度時報》指出，這是印度軍事航空有史以來最大筆訂單，交機將於合約簽署後的第3年展開。其中，有43架戰機將依印度空軍已採購40架光輝1型戰機的經驗，進行性能改良；包括雷達系統更換為「主動電子掃描陣列」雷達(AESA)、空中加油、視距外飛彈，以及可干擾敵方雷達與飛彈的先進電子作戰系統。

根據先前報導，83架光輝1A型戰機的採購與後勤支援案，總金額高達一度5,650億盧比，讓印度軍方無法接受而再次提出談判，最終終於以逾3,700盧比定案。

目前印度使用光輝戰機的「飛行匕首中隊」(Flying Dagger)與「飛行子彈中隊」(Flying Bullets) ，僅有20架光輝1型戰機。該批戰機是根據2016年12月簽署的2項合約而生產。

報導還表示，除現已採購的40架光輝1型加上83架光輝1A型戰機；印度空軍還希望引進170架、擁有更強大發動機與先進航空電子設備的光輝2代戰機。報導引述軍方消息，指稱至少42架戰機才足以對中共與巴基斯坦產生足夠的嚇阻。

此外，由塔塔先進系統公司與空中巴士防衛與太空公司，合作生產的56架C-295運輸機，將取代印度空軍現有的Avro-748運輸機。這項合約也象徵著，印度民營企業首度打入印度國防航太領域。

根據合約，空中巴士防衛與太空公司將於簽署合約後的2年，交付首批16架C-295；剩餘的40架將在8年內於印度完成生產，以貫徹「印度製造」的指導原則。合約總額約1,192.9億盧比(約新臺幣456.89億元)。

印度軍方表示，目前2項計畫案都已送交內閣安全委員會進行批准。其中，光輝戰機一案為首次交付內閣批准，批准後預計2021年2月初便可正式簽約；至於C-295案，參加計畫的塔塔先進系統公司將成為印度生產代理，負責生產以符合「印度製造」的宗旨。

(中時新聞網)