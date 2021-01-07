特斯拉宣佈國產Model Y正式上市並大幅調低售價，短短10小時內訂單爆增10萬輛，在大陸乃至全球的電動車市場都引發震撼。特斯拉此舉被認為是擠掉大陸電動車泡沫的大動作，一些規模較小、仍依賴政策補貼的車廠會被迫退出市場。但由於大陸相關產業鏈與技術已逐漸成形，馬斯克公開表示，未來特斯拉最大的對手將來自中國大陸。

據陸媒統計，特斯拉自進入大陸市場後，調降價格次數共計有59次，但以這次Model Y的降幅最大，平均調降約15萬人民幣（約合台幣67萬元）降幅超過3成。這個價格比美國或台灣更低，直接殺進大陸國產新興電動車廠的主力車型價格區間，為此大陸電動車廠可說是一片哀嚎，未來的降價壓力將直接打擊到不同層次的電動車，迫其退出市場，因此很多人形容特斯拉根本是「降維打擊」。

特斯拉新車大降價，引爆消費者訂車潮，官網甚至因大量湧入的訂單而一度癱瘓，有的買家甚至連車都還沒看到就下了訂單。（圖／網路）

大陸最大的汽車玻璃生產商福耀集團董事長曹德旺受訪時表示，大陸很多企業一窩蜂投資電動車，其實無非是想拿政府的補貼，企業靠政府補貼是活不長久的，現在電動車產業已積累很大的泡沫，最後會形成浪費資源與產能過剩的問題。以此觀點看來，特斯拉降價極有可能提前擠掉大陸的電動車產業的泡沫。

市場對特斯拉降價反應亦非常直接，大陸相對較知名的蔚來電動車就傳出有大量消費者連夜退訂，公司雖出面否認，但網上出現大量轉讓該ES6和EC6訂單的帖子，說明瞭大陸電動車廠的困境才剛開始。大陸證券商分析，由於特斯拉上海廠產能持續擴展，接獲大量訂單後對零件供應商有更多價格談判空間，未來生產成本會持續下降，預計本次降價至33.99萬元人民幣的Model Y，可能還會再降到26萬元人民幣（約合台幣116萬元）。同樣在大陸生產的平價車型Model 3在全面國產化後，具有降價至20.46萬元人民幣（合台幣92萬元）的空間。可以試想，這樣的價位可以在台灣的車市掀起何種等級的風暴。

特斯拉在大陸上市4款車型，型號組成英文「性感」一辭：SEXY。（圖／網路）

特斯拉在大陸上市4款車型，型號組成英文「性感」一辭：SEXY。（圖／特斯拉中國官網）

這種以高端車型建立品牌形象、再以中低端車型橫掃市場的做法，原本就是馬斯克創立特斯拉時公開發表過的策略。它將形成與IT產業相同的市場結構，亦即產品競爭不再區分價格層次，而是最強者獨佔市場，只有產業的前2至3名能賺錢，其餘都將被迫退出市場或被併購。因此電動車市場很多分析認為，這次特斯拉調價已不是「鯰魚效應」(指在市場中引入強者，以激發群體中的弱者變強)，而是鯊魚級別的「贏者通吃」。

特斯拉的每一個動作都極具市場影響力，這次的降價對大陸乃至全球電動車發展更是意義重大。目前特斯拉以迅雷不及掩耳之勢對市場投下震撼彈，採取市場極罕見大幅降價策略，背後有2個重要原因：一、製造電動車的門檻較低，大陸已有大量廠商與創投加入戰局，未來製造電動車的利潤率勢必持續下滑，必須及早將這些可能的對手趕出場外，避免其羽翼漸豐之後與特斯拉進行流血競爭。而在電動車利潤率下降後，特斯拉未來真正能賺錢的是靠販賣無人駕駛系統與其他各種電動車用軟體，亦即是以整個汽車產業生態做為營利的工具，將汽車產業從過去的「生產／銷售」體系過渡到「整合式服務」體系，這種狀況有部份類似蘋果手機的市場現況與未來發展策略。

特斯拉在上海建廠時，上海提供大量土地與其他資源，但也對特斯拉做了嚴苛的要求。圖為特斯拉上海廠。（圖／新華社）

第二，特斯拉的降價是早有的策略，但時機的選擇跟特斯拉與上海建立的對賭協議有關。上海在特斯拉資金與業務面臨困境時將它引進上海，提供了大量的土地及其他資源，特斯拉得以據此擴大募集資金。但上海寒夜送暖時也提出了相當嚴苛、具有賭注性質的條件，要求特斯拉在5年內投資140.8億人民幣(合台幣630億元)，並從2023年起每年上繳22.3億元人民幣(合台幣100億元)稅收，如果特斯拉無法達成要求，上海基地的土地必須歸還上海政府。因此特斯拉就必須盡快擴大產量，並以薄利多銷的方式迅速將銷售量提升到每年50萬輛，這個數字相當於2020年特斯拉在全球的總銷售量。

雖然特斯拉降價擠掉大陸電動車對手是發展策略與必經之路，但大陸的收穫也不少，特斯拉目前在上海工廠生產的國產化比例極高，促使相關產業鏈日趨完整，大陸電動車產業的技術、人才與管理能力也都大幅提升，也因此才會出現一些所謂的電動車新興勢力如比亞迪、蔚來等車廠。與此同時，電動車產業鏈中的電池、電機、電子控制等配合廠商也磨練出更強競爭力，許多廠商已各自打開國際市場，成為國際電動車產業的主要供應商。無怪乎馬斯克在日前受訪時表示，未來特斯拉的競爭對手很可能是來自中國大陸的公司，顯然也是有感而發。

(中時新聞網)