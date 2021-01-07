隨著人們對身材與健康愈來愈重視，不論是生酮飲食、間歇性斷食還是地中海飲食，各種飲食法不斷地推陳出新，讓人不知哪種最好；然而，根據哈佛大學研究團隊針對逾20萬人進行長達32年的研究，採取多種健康飲食習慣輪替的人，罹患心血管疾病的風險下降最高達21%；而這些飲食法的共同點，就是大量攝取全穀物、水果、蔬菜與堅果。

根據哈佛大學研究團隊發表於《美國醫學會期刊》的1篇論文，指出相較於長期維持同一種飲食模式，採取多樣化的飲食習慣，如植物性飲食(以植物性食物為主，搭配少量動物性食物)或地中海飲食，才是預防心血管疾病的關鍵。

為了解長期施行健康飲食法，對於新血管疾病的影響，哈佛團隊在實驗中觀察4種不同的健康飲食指標，分別為：2015年健康飲食指標(Healthy Eating Index 2015, HEI-2015)、替代地中海飲食指標(Alternate Mediterranean Diet Score, AMED)、健康植物性飲食指標(Healthful Plant-Based Diet Index, HPDI)，以及替代健康飲食指標(Alternate Healthy Eating Index, AHEI)。

儘管這4種飲食法計分方式不同，但每種都強調攝取大量全穀物、蔬菜、水果、豆類與堅果，並減少紅肉、加工肉類與含糖飲料。

為了解每種飲食模式與新血管疾病的關聯性，研究團隊蒐集逾20萬筆飲食數據，來源包括1970年代「護理人員健康研究」的74,930名女性參與者、 1980年代「護理人員健康研究計畫二代」的90,864名女性參與者，以及「護理人員追蹤研究」計畫的43,339名男性參與者。

此外，研究團隊每2至4年便進行參與者飲食習慣調查，內容涵蓋各種食物的平均攝取量，以及多久時間下會攝取到平均攝取量。

結果發現，偏好各種健康飲食的人，新血管疾病的風險較低；相較於飲食習慣較不健康的人，愈堅持健康飲食方式的參與者，罹患心血管疾病的比例下降14%至21%。

研究團隊成員之一，也是哈佛陳曾熙公衛學院營養系主任胡炳長表示，沒有適用於所有人的飲食法。人們應該依據自己的健康需求、對食物的喜好，以及社會的飲食文化，靈活組合自己的飲食清單。

其強調，從長期來看，健康的飲食習慣讓人可預防心血管疾病。這項研究結果也支持《2015至2020年美國人飲食指南》的論述，每個人應該依據自己的飲食習慣與喜好，採取多種健康的飲食模式。

(中時新聞網)