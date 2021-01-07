美國國會周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果。大批川普總統支持者前往鬧場，變成前所未有的大暴動，並傳出有人命危，華府宵禁。美國總統當選人拜登發表全國電視演說，闖入國會之舉近乎煽動叛亂，必須立即停止，並要求川普立即公開呼籲支持者撤退。川普也在推特發表影片，呼籲抗議者保持和平，平安回家，川普說，現在是回家的時候了「It's time to go home」。

針對這起暴動失控，拜登表示，美國民主正受到前所未有的侵襲，這是對自由堡壘、美國國會、民選代表及法治的侵襲。拜登表示，全世界都在看，他要求川普立刻出面，阻止情況惡化。他敦促川普發表全國電視演說並譴責支持者闖入國會的行為。拜登指出，闖入國會大廈的做法並非表達異議，而是無秩序暴動、混亂，甚至近乎「煽動叛亂」（sedition），必須立刻停止。拜登並以「暴民」（mob）形容闖入國會民眾，要求他們馬上撤退，讓民主工作能往前進行。拜登也敦促川普，透過全國電視轉播履行他對國家的誓言、捍衛民主，要求支持者停止包圍國會。

川普隨後也在推特發表談話，呼籲在華府集會的支持者，現在「該回家了」，但他也不忘在影片中再度重申選舉遭竊。他說，「我知道你們很痛苦、很受傷，但你們現在該回家了。我們必須保持和平、維護法律與秩序，我們必須尊重執法人員，我們不希望任何人受傷。」

(中時新聞網)