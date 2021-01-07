南投縣旭光高中教練黃泰吉（49歲），921大地震時為尋找學生而深入南投，見滿目瘡痍而不忍離開，與妻子廖德蘭在當地創立空手道隊，為讓學生好好練習，他提供免費食宿和訓練費，21年來花費至少千萬，培育出仁川亞運金牌選手辜翠萍、雅加達亞運金牌谷筱霜等百名國手，愛徒們為台灣至少抱回500面金牌，黃泰吉也成為賽場上的爸爸，他則將持續堅持，把希望帶給更多孩子。

黃泰吉20年來在南投培育出百名國手，為國家抱回至少300面金牌，其徒弟也持續在體壇發光發熱。（圖／黃威彬攝）

12月3日下午，本刊抵達旭光高中體育館，嘹亮叫喊聲在嶄新館場內此起彼落的響起，數十名國高中小將不畏寒冷勤奮練習，用汗水和道服刻畫出熱血與青春，對這些年輕選手而言，空手道不只是種運動，更是改變命運的珍貴門票。

教練黃泰吉是這張門票的創造者，他站在場中央聚精會神指導學生，耳提面目叮囑各項動作要點，目光中則帶著藏不住的關愛。練習後，學生回到校外宿舍，熱騰騰的餐點早已上桌，黃泰吉也卸下道館內的威嚴，陪愛徒吃飯並關心他們狀況，歡聲笑語讓用餐時間加倍溫馨，更建立超越血緣的親情。

今年是黃泰吉在南投創立空手道隊的第21年，他至今教過逾千名學生，百名入選代表隊為國出戰，門生打遍海內外好手，奪冠超過500次，旭光高中被封為「台灣少林寺」，黃泰吉夫妻也成為名符其實的「金牌教練」，這些輝煌成績卻源自於天崩地裂後的斷垣殘壁。

921大地震時，黃泰吉在台中開設道館，住南投的學生曾麗如於地震後失聯，他連忙帶妻子進災區找尋，映入眼簾的是滿目瘡痍，哭喊哀號聲不絕於耳，每個人的臉上更找不到一絲生氣，夫妻倆最終決定「做點事情」。

隔年初，黃泰吉應時任國姓國中校長池麗娟邀請，在當地成立空手道隊，他租下5天透天厝當宿舍，更免費提供伙食，每月買菜錢就超過5萬元，廖德蘭親上火線，每日揮舞鍋鏟以餵飽數十名學生，黃泰吉時常為經費焦頭爛額，更頻頻進出銀行押房借貸，但他們從沒想過離開。

黃泰吉不只操練學生跆拳道，他還免費提供學生食宿、課業輔導，每月光是買菜錢就超過5萬元。（圖／黃威彬攝）

21年來，黃泰吉夫婦培育出仁川亞運金牌辜翠萍、新加玻空手道公開賽冠軍高湘琳、雅加達亞運第一名谷筱霜，新一代弟子則如亞東盃空手道冠軍胡鑫、世界中學運動會銅牌辜雪芃和全中運冠軍謝玉涵等，她們都出自清寒家庭，把握翻身機會並拚盡全力，最終成功對抗命運，成為國際舞台上最耀眼的新秀。

除了賽場上的表現，黃泰吉夫妻也十分重視學生課業，每天晚上為他們安排英文遠距教學，其門生除在體壇發展，更在不同領域大放異彩，黃泰吉從未計算過自己的付出，只盼能陪更多孩子走回人生正軌，他們則將持續在南投堅持，「直到動作做不出來的那天為止。」

旭光高中去年底在各方支持下創建空手道館，讓學生能無後顧之憂地練習。（圖／黃威彬攝）

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(中時新聞網)