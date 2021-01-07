南投旭光高中教練黃泰吉在921大地震時，為尋找學生而與妻子廖德蘭深入南投，愛徒僥倖生還，但滿目瘡痍慘況讓他們不忍離開，在當地創立空手道隊，免費提供學生吃住，21年來花費至少千萬，培育出百名國手，愛徒則為台灣抱回至少500面金牌，黃泰吉夫婦也成為學生「賽場上的爸媽」。

黃泰吉自稱出身「中康」家庭，自幼家境優渥、應有盡有，他原是田徑選手，大學一年級與廖德蘭相識，廖德蘭當年已是空手道國手，受其影響才開始接觸並深深愛上這門武術，夫妻倆畢業後在台中開設道館，平靜且富足的生活卻因921大地震而有了翻天覆地的改變。

「那時看到的，是沒有希望的南投。」黃泰吉說，住南投的學生曾麗如在地震後失聯，他連忙與妻子騎機車進入災區尋找，映入眼簾的是滿目瘡痍，哭喊哀號聲不絕於耳，每個人的臉上更找不到一絲生氣，夫妻倆在確認愛徒獲救後返回台中，宛如人間煉獄的景象讓他們輾轉反側，最終決定「做點事情」。

為了提供營養均衡的三餐給學生，黃泰吉每月光是買菜錢就超過5萬元，他為籌集經費而頻頻進出銀行押房貸款。（圖／黃威彬攝）

隔年初，黃泰吉應時任國姓國中校長池麗娟邀請，每日往返台中南投義務性指導空手道隊，2年後結束道館到草屯定居，提供學生免費食宿並租下5間透天厝當成宿舍，每月光是買菜錢就超過5萬元，廖德蘭也親上火線，每日揮舞鍋鏟以餵飽數十名學生，黃泰吉時常為經費焦頭爛額，更頻頻進出銀行押房借貸，但他們從沒想過離開。

「這輩子沒看過這麼慘，我捨不得走。」黃泰吉說，當年的大地震不只震倒了房屋建築，更摧毀了許多居民心中的信念，震災後3年，南投輕生率都是全台最高，一樁樁的悲劇幾乎擊垮這個純樸美麗的鄉鎮，空手道原是讓心靈痛苦的孩子有個寄託，卻創造一面又一面的獎牌，宛如火苗再度讓希望燎原。

曾麗如從瓦礫堆中僥倖逃生，同年底就在教練鼓勵下參加全國運動會，順利抱回冠軍和10萬獎金，金牌被高高掛在曾家勉強容身的帳棚外，輝煌的光芒讓全村找回了笑容，曾麗如此後成為國家級教練，黃泰吉和廖德蘭也培育出一代又一代的選手，至今仍持續在世界各地嶄露鋒芒。

921大地震不只震倒了房屋，更摧毀了許多人的信念，當地居民臉上絕望的神情，讓黃泰吉夫妻決心要留在南投「做點事情」。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)