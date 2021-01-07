南投旭光高中空手道教練黃泰吉與廖德蘭夫妻，為學生奉獻青春與積蓄，21年創造一代又一代傳奇，現就讀高中2年級的謝玉涵連續2年拿下全中運冠軍，被視為亞運奪牌的熱門選手，她與2個姊姊自幼靠曾祖母養大，入隊後才能3餐正常、頓頓吃飽，謝玉涵則將磨難當成養分，希望能用成績報答教練。

黃泰吉第一代弟子包括仁川亞運金牌辜翠萍、新加坡空手道公開賽冠軍高湘琳、雅加達亞運第一名谷筱霜等人，每位都是他們的最大驕傲，新一代學生如亞東盃空手道冠軍胡鑫、世界中學運動會銅牌辜雪芃和全中運冠軍謝玉涵等，她們都出自清寒家庭，最終成功對抗命運，成為國際舞台上最耀眼的新秀。

旭光高中2年級的謝玉涵由年邁曾祖母撫養長大，幼年時常過著有一頓沒一頓的日子，她將生命的磨練當成養分，希望能用成績感謝教練付出。（圖／黃威彬攝）

「來這邊最快樂的，是每天都能吃很飽。」現就讀高中2年級的謝玉涵表示，她自幼父母離異，由高齡9旬的曾祖母養大她們3姊妹，家計則靠伯公打零工勉強支撐，年邁的曾祖母難以付擔家務，她幼年時經常過著有一頓沒一頓的日子。

黃泰吉租下5間透天厝無償給學生當宿舍，他也提供免費三餐，每天都會陪學生吃飯，並趁用餐時間關心每個人的生活學業狀況。（圖／黃威彬攝）

謝玉涵提到，她國小畢業後被推薦到旭光空手道隊，能出國比賽和「吃飯不用錢」是報名的最大主因，她到黃泰吉門下後發現自己每餐都能安心吃飽，更在黃泰吉教導下愛上空手道，深夜時總在陽台不斷練習，她也將生命的磨難當成養分，希望將來能出戰奧亞運，用成績感謝教練的付出。

「全家都奉獻給空手道，黃教練是我看過最堅持的人。」旭光高中校長何光明說，他與黃泰吉在震災那年就相識，看著黃泰吉從青年邁入中年，不論遇到什麼困難都維持一貫的樂觀與活力，也將獨子栽培成教練，對他的堅持甚感佩服，去年也在各方支持下建造新道館，為空手道隊的孩子創造最佳環境。

除了賽場上的表現，黃泰吉夫妻也十分重視學生課業，每天晚上為他們安排英文遠距教學，其門生除在體壇發展，更在不同領域大放異彩，黃泰吉從未計算過自己的付出，只盼能陪更多孩子走回人生正軌，他們則將持續在南投堅持，「直到動作做不出來的那天為止。」

谷筱霜是黃泰吉第一代徒弟，她前年首度出戰亞運，便以4連勝佳績奪下金牌。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)