近年來，美國「FIRE」（FinancialIndependence, Retire Early；財務獨立、提早退休）族狂潮吹入台灣，讓股市菜雞也夢想成為「全職投資人」，但菜雞要如何變身FIRE族呢？

本刊專訪3名理財達人，包括土法煉鋼3年找到自己投資法則後，大膽fire（開除）老闆的播客《投資癮》主持人簡瑋德；在股海奮戰24年，練就年報酬率逾80％的「飆股女王」林恩如，以及憑藉愛錢拚勁，熬12年成為「美股股息投資教父」的財經部落客「追日Gucci」，現身說法成為「全職投資人」淬鍊歷程。

近期火紅的Podcast（播客）上，談台股最熱門的就是《投資癮》，主持人簡瑋德（Wade）坦言：「我是聽《Gooaye股癌》謝孟恭鼓勵大家一起壯大播客，才跟進開節目的，希望能為這個社會帶來不一樣的金融媒體。」

簡瑋德敢於道破證券期貨商賣商品的話術，甚至提醒聽眾小心交易陷阱；節目上架快六十幾集以來，也有廣告商支持。「我一開始就設定忠實分享自己當全職投資人交易的心得；對於想登廣告的公司，我會過濾好的商品給聽眾。」簡瑋德淡定地說。

簡瑋德看盤時不另外上網查資料，專注於自己的選股策略，近期他關注的是電動車Apple Car等相關題材。（圖／美聯社、簡瑋德提供）

由於父母在市場做生意，簡瑋德從小和婆婆媽媽打交道，學到銷售心理戰術。他大學畢業前就決定投入金融市場，「進證券業當營業員，是實現財務自由的最佳捷徑。」

在三年的營業員生涯裡，簡瑋德發現上千個客戶中，超過九成賠錢，真正賺大錢的人不到二％。他從中觀察出「獲利者」的三種輪廓，首先是「價值投資者」，會大量閱讀財報，持有一年以上才會調整持股；其次是「賺退回手續費者」，交易月均量逾五億元，除了賺價差，還賺券商打折退回的手續費逾五十萬元；而「投機者」則專挑股本十億元以內的公司，做量也做價差。

簡瑋德也提醒投資人，「賺退回手續費者」與「投機者」的交易風險較大，需要有一定經驗才適合使用，一般小資族可以從「價值投資」開始即可。

簡瑋德分析客戶每天操盤的大數據，找出下單脈絡，在當營業員第二年時，自己就從權證開始交易，「我利用進出權證，交易月均量從五萬元到八位數不等，成為自己的ＶＩＰ客戶。」

簡瑋德累積一定資產後，做好資產配置，2017年才從職場「畢業」，在家看盤下單，只做權證，短線操作的獲利逾本金二十倍，「兩年多來，我一人面對電腦下單，在某一段投資成癮的時期，沒有什麼社交。」

為了多接觸外界和練好英文、讀更多資訊，2019年他出清短線持股，計劃2020年3月到菲律賓英文學校上課。「沒想到疫情打斷遊學夢，我待在家只好再下單，同時準備創業，多與社會連結。」笑稱自己很愛錢的簡瑋德透露。

Podcast（播客）談台股最熱門節目《投資癮》，主持人Wade簡瑋德接到商周出版社邀約準備出書。（圖／簡瑋德提供）

對於菜雞，簡瑋德則說他常提醒新手投資人：「別跟單，別跟著新聞買賣，當遇到看不懂的商品或行情，寧願在這段期間靜靜等待，先研究好，增加自己的財商，看懂才進場，設計屬於自己的投資遊戲才是長久之計。」

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(中時新聞網)