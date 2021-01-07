「2020年，是新手贏過老手很猛的一年！人人都是股神！」林恩如開門見山地說。在財經資訊平台CMoney開設課程「超簡單波段趨勢投資法」的她，向本刊秀出某學員的股票對帳單，同時算給本刊聽：「他20元買進恒大，大漲時出手，報酬率509％。」她細心叮嚀不能拍攝，保護個資。

「另一位小資族，投資成本20萬元出頭，賣了康那香，拿回125萬元，獲利逾百萬元。他們都是買到防疫概念股（恒大與康那香皆生產口罩）。」林恩如話鋒一轉自爆，「我的紀律是不做容易爆漲爆跌的題材股，獲利只有200％。」然而細看她的對帳單，八位數的金額相當驚人。

林恩如認為談報酬率要有憑有據，沒賺到錢也別失落，可檢討改善買股策略。圖為學員與林恩如分享對帳單。（圖／翻攝自林恩如臉書）

出身經商家庭的林恩如，從小受爸媽以收音機聽台股盤勢的耳濡目染，在台股代號與買進賣出的數字陪伴下成長，「回想那時，我的身體可能被植入了金錢的細胞，長大後把交易當成生活，非常自然。」

林恩如20歲時進入證券公司當開戶小妹，「當時正逢台股破萬點，行情旺，收盤後我常跟同事去ＫＴＶ唱歌，覺得做這行挺棒的。」很快地，她就當起營業員，跟著前輩操盤，沒想到沒人脈、苦無客戶，只好自己做當沖交業績，曾單日損失十幾萬元，她也面不改色。

林恩如赴美旅遊時，與華爾街地標銅牛合影；她以公牛的好鬥性情提醒交易者，不要落入預測的錯誤迴圈。她還去了股神巴菲特舉辦慈善午餐競標的餐廳SMITH & WOLLENSKY，激勵自己以感恩的心分享操盤心得。（圖／翻攝自林恩如臉書）

當時，林恩如只能追著資深同事和客戶買的股票跟單，卻不懂選股原因，到頭來只賺到手續費回扣；2000年間，網際網路泡沫大崩盤，她的數百萬元資金更瞬間輸光。「何苦來哉！我把九成薪水都投入電子股，像是智邦，以120元買入，結果一路暴跌到20元，我愣住了不知道要賣。」

儘管狠賠七位數，林恩如仍不願離場，「我總是記得老爸跟我說『人生有兩條路，一是當企業家，一是學好投資。』選擇交易生活，就得想辦法活下去。」在股海衝浪十三年的她，決定打掉重練。

林恩如的投資法，主要靠一條均線判斷多空趨勢，以萬海為例，股價站上二十周均線可買進，跌破二十周均線可賣出。（圖／翻攝自林恩如臉書）

林恩如於是跟著資深營業員學看技術線圖操盤，逐漸開竅，領悟運用「二十周均線和市場買進交易價量關係」，建立屬於自己的投資法則，同時也開始享受獲利果實。

八年前的耶誕節，有位教師在媒體報導中看到林恩如，就找上門來，「她說學校沒有教財商觀念，可以分享投資心得，是一種社會責任，鼓勵我出來教學。」林恩如因此開設講座課程，傳授理財心法。

因為一位教師的請求，林恩如開辦財商課程，傳授她的投資觀念。（圖／翻攝自林恩如臉書）

「現在我每天看學員對帳單，若沒賺到錢，會幫忙檢討哪裡出錯，若報酬率好，也能印證與分享操盤心得，活出感恩。先前有位被裁員的婦人來上課後扛起家計，今年她讀小六的女兒也一起來學。讓別人賺錢是很快樂的！」

累積24年股市實戰經驗的林恩如，找到自己的投資策略後，至今戰績完勝，報酬相當可觀。（圖／王永泰攝）

至於菜雞要如何才能成為全職投資人，林恩如趕緊說：「小資族還是先花五至十年練好基本功，並準備足夠資金較宜。」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)