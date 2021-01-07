小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（7日）新聞重點。

【1】台美政軍對話 川普最後1次台灣牌

美國務院公布，國務院政軍局助卿古柏（Clarke Cooper）今上午7時30分將以視訊出席美台「政軍對話」（Political and Military Dialogue），雙方將就區域情勢、台美軍事合作與軍售交換意見。淡大外交與國關學系教授陳一新說，政軍對話可能是川普政府最後一次打台灣牌，因此高調處理。

【2】香港大規模搜捕53名泛民派人士

《香港國安法》實施後，又一波大清洗！港警國安處昨大舉拘捕前港大法律系教授戴耀庭、前立法會議員林卓廷等53名泛民派人士，規模史無前例。港警指控他們參與「35+初選計畫」與「攬炒10部曲」等行動，涉嫌癱瘓港府運作，違反《香港國安法》「顛覆國家政權罪」。被捕人士被通宵扣查。蔡英文總統昨晚在臉書發文聲援，批北京當局徹底毀棄「50年不變」的承諾，她並說，台灣身處民主陣營第一線，此刻更會為了普世價值挺身而出。

【3】好貴！北市防疫旅館 住14天要價8萬

防疫旅館爆滿，北市過年前11日至28日不僅一房難求，且多剩6000元以上的高價房，14天住下來要8萬多，所以雙北力推安心住宿方案，讓居檢者住家中，家屬可至一般旅館外宿，不過，市區旅館再便宜也要2000元起跳，如為省錢家人都擠一間房，空間也不足，還要考量上班、就學等問題，一住兩個禮拜，花費高、更不方便。

【4】華視博歹繳 郭建宏控招標黑箱

前華視總經理、映畫董事長郭建宏又槓上華視，他日前去函文化部，揭露華視台語頻道節目招標黑箱內幕，6日再以「博歹繳出郎中」形容表示：「比賽本來就有輸贏，願賭要服輸，但不可以黑箱作業，浪費納稅人的錢」，痛批華視這樣做很扯。華視則允諾重新檢視該標案的公正公平性。

【5】驚！台灣大9萬支手機 出廠前遭駭

電信史上頭一遭，台灣大哥大自有品牌的AMAZING A32白牌手機，有特定版本遭植入惡意程式，詐騙集團利用該門號申請遊戲帳號、騙遊戲點數，不知情的用戶竟成詐騙共犯。該手機累計售出逾9萬支，還有7600人使用中，台灣大即起全面召回更新軟體，並提供購機補償與帳單減免。刑事局已報請檢方偵辦此案。

(中時新聞網)