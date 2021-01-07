40歲的財經部落客追日Gucci（Gucci），過去擔任科技公司軟體工程師時，即以英文名Gucci寫部落格分享股市心得，同時期勉自己如追日般獲利不間斷。七年前，他從台股轉戰美股，三年多前出版《美股股息成長投資術》，成為股民口中的「美股股息投資教父」。

2019年10月，Gucci決定成為全職投資人及創業者，他辭去年薪160萬元的工程師職務，次年結婚，並與粉絲黃佳文和共同鑽研「巴菲特投資學」的同學，結合金融、資訊科技與大數據分析專長，創辦「股股學院」，並開發App「股股」，將八千家美股上市企業的十年至三十年財報，以全中文分享給股民，讓新世代年輕人隨時都能了解美國知名企業如蘋果、臉書、谷歌與迪士尼等股票行情。

Gucci透過婚姻介紹所認識啦啦，兩人婚後仿效美國財經部落客Jason Fieber（左上），一起加入FIRE族。（圖／趙世勳攝）

在新婚妻子啦啦的陪同下，Gucci向本刊談起他在27歲時進入股市的經歷。當時擔任汽車零件公司客服人員的他，看了財經專欄作家綠角的文章後，入手熟悉產業的大陸大型股ＥＴＦ，卻遇上金融風暴，慘賠17萬元出場，帳戶只剩3萬元。

「次年我被裁員，找工作找了半年，出門花錢會有罪惡感，每月將生活費控制在一萬元以內。我還跟女友分手，經歷一連串不順遂，一度很喪志。」

Gucci長相斯文、說話輕柔，卻篤定地說當時自己很想再戰，「我很愛錢，所以才想買股票致富，找到工作後，就邊上班邊自學。當沖、期貨、選擇權等，我都敢碰，但也碰壁，曾大賠200萬元。」

創辦股股學院前，Gucci曾辦講座，分享他對選擇美股的看法。（圖／翻攝自追日Gucci臉書）

所幸Gucci每月拿到薪水，都會存下五成以上當老本，在將心智鍛鍊得比較強以後，才開始拜師學藝；他向啟蒙老師、股市達人「獨孤求敗」學到交易紀律。「那時我用期貨選擇短進短出，波動大，會影響上班心情。後來看到大家談高殖利率選股，我也開始操作，發現配息穩定，但成長幅度小，並非我想要的。」

七年前，Gucci終於找到自己的理想標的，毅然出清手中的台股。「我想建立讓人安心的被動收入，像是配息。當時我閱讀龐大的財經資訊，看到在講ＤＧＩ（Dividend Growth Investing，股息增長投資），得知美股有800家企業，年年股息與股價會雙成長，我知道我找到了！」他以目前持有的美股「嬌生」為例，嬌生是一家股息成長58年的公司，近四十年來，年配息增長50倍，股價則是三十年來漲了57倍。

工程師出身的Gucci，與黃佳文等志同道合的股友一同創辦股股學院，並開發同名App，App中可看到以中文呈現的美國企業財報。（圖／王永泰攝、翻攝自股股App）

Gucci仿效專攻ＤＧＩ、只花六年時間就在33歲退休的美國財經部落客Jason Fieber，將薪水的一半當成積蓄，其餘分批匯到美股帳戶，擴大部位。「我買的第一支美股『麥當勞』，首年就拿到配息三萬多元。八年來我陸續買了40支美股，年配息達100多萬元，雖比我以前的年薪低，但夠用，還可創業教學，最重要的是我能掌握自己的時間，不用打卡上下班了。」

至於如何成為全職投資人？「我是靠本業薪水提高，開源節流，才有資金去做長期投資；而且要有耐心，願意等，才能等到好公司股價便宜的買點。」Gucci建議。

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(中時新聞網)