雲林縣斗六市民6日在虎尾溪發現溪水被染成紅色，照片上傳網路，並說遭汙染的溪流長度至少達4.7公里，雲林縣環保局得知後出動空拍機與人員稽查，表示已掌握汙染工廠為福懋興業股份有限公司，將依違反水汙法重罰2000萬元並勒令停工。

《斗六人社交圈》臉書昨有網友PO文「是誰搞的鬼？空氣已經毀了，連水都不放過？」附上2張溪水被染紅照片。引發許多斗六人關注，有人出動空拍機沿溪一路偵查，發現1處疑似偷排廢水工廠，估汙染長度至少4.7公里，直呼工廠明目張膽排廢水，簡直不把環保單位放眼裡。網友更形容，遭汙染的溪流如紅色多瑙河，令人心痛。

雲縣環保局官方臉書則在下午貼文指，稽查人員已到場採樣、稽查工廠。環保局昨指出，沿岸空拍、稽巡查後，掌握汙染工廠，目前仍在現場稽查採證，將依違反水汙法可處新台幣最高2000萬元，並勒令停工。

環保局指出，稽查人員進入福懋興業公司，於放流口、放流池及不明貯槽分別採樣，採樣項目為SS、COD、BOD、氨氮及真色色度，現場查核有不明貯槽設施，並有繞流排放廢汙水至放流池情況。

環保局說，依水汙法第18條之1處分，又查有不明儲槽，依水汙法第20條貯留設施未依登記事項運作處分，重罰2000萬元並勒令停工。

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(中時新聞網)